Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30570127/
3 августа 2017, 1:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Киммих: «Бавария» слишком много пропускает, нужно срочно это исправлять

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в матче за третье место на товарищеском турнире «Ауди Кап», который прошёл в Мюнхене.

«В первом тайме мы играли совсем не так плохо. Пропустили дурацкий гол после стандарта, хотя могли забивать сами. Во второй половине игры соперник контролировал ход матча, а мы не смогли больше поддерживать необходимый темп игры. Одно поражение в предсезонной подготовке может пойти на пользу, но мы сейчас слишком много пропускаем. Нам нужно срочно это исправлять», — цитирует Киммиха сайт «Баварии».

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Почему Неймар надоел. 5 важных причин

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18