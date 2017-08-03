Киммих: «Бавария» слишком много пропускает, нужно срочно это исправлять

«В первом тайме мы играли совсем не так плохо. Пропустили дурацкий гол после стандарта, хотя могли забивать сами. Во второй половине игры соперник контролировал ход матча, а мы не смогли больше поддерживать необходимый темп игры. Одно поражение в предсезонной подготовке может пойти на пользу, но мы сейчас слишком много пропускаем. Нам нужно срочно это исправлять», — цитирует Киммиха сайт «Баварии».