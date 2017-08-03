Киммих: «Бавария» слишком много пропускает, нужно срочно это исправлять
Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в матче за третье место на товарищеском турнире «Ауди Кап», который прошёл в Мюнхене.
«В первом тайме мы играли совсем не так плохо. Пропустили дурацкий гол после стандарта, хотя могли забивать сами. Во второй половине игры соперник контролировал ход матча, а мы не смогли больше поддерживать необходимый темп игры. Одно поражение в предсезонной подготовке может пойти на пользу, но мы сейчас слишком много пропускаем. Нам нужно срочно это исправлять», — цитирует Киммиха сайт «Баварии».
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