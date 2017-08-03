Анчелотти: «Бавария» проиграла в предсезонке слишком много матчей

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«Слишком много игр мы проиграли в предсезонке. Но мы очень плотно работаем, чтобы добиться успеха в будущем. Молодёжь сегодня показала себя отлично, хотя это и было непростым испытанием для них, уровень соперника всё же был очень высоким. Никлас Зюле и Себастьян Руди тоже сыграли хорошо. Сейчас мы начнём подготовку к субботней игре в Дортмунде (за Суперкубок Германии. — Прим. “Чемпионата”) и постараемся выиграть этот матч», — цитирует Анчелотти сайт «Баварии».

В предсезонных матчах «Бавария», помимо поражения от «Наполи», проиграла «Милану» (0:4), «Интеру» (0:2), «Арсеналу» (1:1, 2:3 по пенальти) и «Ливерпулю» (0:3).