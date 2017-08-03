Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30569908/
3 августа 2017, 1:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анчелотти: «Бавария» проиграла в предсезонке слишком много матчей

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в матче за третье место на товарищеском турнире «Ауди Кап», который прошёл в Мюнхене.

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти прокомментировал поражение от <span class=error>Наполи</span> (0:2) в матче за третье место на товарищеском турнире <span class=error>Ауди</span> Кап который прошёл в Мюнхене. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Слишком много игр мы проиграли в предсезонке. Но мы очень плотно работаем, чтобы добиться успеха в будущем. Молодёжь сегодня показала себя отлично, хотя это и было непростым испытанием для них, уровень соперника всё же был очень высоким. Никлас Зюле и Себастьян Руди тоже сыграли хорошо. Сейчас мы начнём подготовку к субботней игре в Дортмунде (за Суперкубок Германии. — Прим. “Чемпионата”) и постараемся выиграть этот матч», — цитирует Анчелотти сайт «Баварии».

В предсезонных матчах «Бавария», помимо поражения от «Наполи», проиграла «Милану» (0:4), «Интеру» (0:2), «Арсеналу» (1:1, 2:3 по пенальти) и «Ливерпулю» (0:3).

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Почему Неймар надоел. 5 важных причин

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18