Анчелотти: «Бавария» проиграла в предсезонке слишком много матчей
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в матче за третье место на товарищеском турнире «Ауди Кап», который прошёл в Мюнхене.
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«Слишком много игр мы проиграли в предсезонке. Но мы очень плотно работаем, чтобы добиться успеха в будущем. Молодёжь сегодня показала себя отлично, хотя это и было непростым испытанием для них, уровень соперника всё же был очень высоким. Никлас Зюле и Себастьян Руди тоже сыграли хорошо. Сейчас мы начнём подготовку к субботней игре в Дортмунде (за Суперкубок Германии. — Прим. “Чемпионата”) и постараемся выиграть этот матч», — цитирует Анчелотти сайт «Баварии».
В предсезонных матчах «Бавария», помимо поражения от «Наполи», проиграла «Милану» (0:4), «Интеру» (0:2), «Арсеналу» (1:1, 2:3 по пенальти) и «Ливерпулю» (0:3).
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