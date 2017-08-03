«Атлетико» выиграл у «Ливерпуля» по пенальти в финале «Ауди Кап»
«Атлетико» выиграл у «Ливерпуля» по пенальти в финале «Ауди Кап». Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
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На 33-й минуте Шиме Врсалько подключился к атаке своей команды на правом фланге и прострелил вдоль ворот, где на опережение сыграл Анхель Корреа. Денни Уорд спас «Ливерпуль, но от перекладины мяч отскочил к Кейди Баре, а тот переправил его в сетку.
На 83-й минуте Роберто Фирмино сравнял счет, реализовав пенальти: игрок «Ливерпуля» развел мяч и вратаря по разным углам.
В серии пенальти точнее оказались мадридцы — 5:4. Свою попытку не использовал Джордан Хендерсон.
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