Голы Мхитаряна и Маты принесли «МЮ» победу над «Сампдорией»
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Сампдорией» в товарищеском матче.
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Встреча прошла в Дублине на стадионе «Авива» и закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Жозе Моуринью.
Голами в составе манкунианцев отметились полузащитники Генрих Мхитарян и Хуан Мата. За итальянскую команду единственный мяч забил хавбек Деннис Прает.
Полузащитник Неманья Матич, дебютировавший за «МЮ», провёл на поле первый тайм и был заменён после перерыва. Сербский футболист накануне перешёл в манчестерскую команду из «Челси».
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