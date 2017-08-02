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2 августа 2017, 23:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голы Мхитаряна и Маты принесли «МЮ» победу над «Сампдорией»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Сампдорией» в товарищеском матче.

Манчестер Юнайтед одержал победу над Сампдорией в товарищеском матче. Увеличить
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Встреча прошла в Дублине на стадионе «Авива» и закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Жозе Моуринью.

Голами в составе манкунианцев отметились полузащитники Генрих Мхитарян и Хуан Мата. За итальянскую команду единственный мяч забил хавбек Деннис Прает.

Полузащитник Неманья Матич, дебютировавший за «МЮ», провёл на поле первый тайм и был заменён после перерыва. Сербский футболист накануне перешёл в манчестерскую команду из «Челси».

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