Голы Мхитаряна и Маты принесли «МЮ» победу над «Сампдорией»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча прошла в Дублине на стадионе «Авива» и закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Жозе Моуринью.

Голами в составе манкунианцев отметились полузащитники Генрих Мхитарян и Хуан Мата. За итальянскую команду единственный мяч забил хавбек Деннис Прает.

Полузащитник Неманья Матич, дебютировавший за «МЮ», провёл на поле первый тайм и был заменён после перерыва. Сербский футболист накануне перешёл в манчестерскую команду из «Челси».