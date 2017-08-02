Зарплата Неймара в «ПСЖ» составит 575 тысяч евро в неделю
Нападающий «Барселоны» Неймар согласовал условия личного контракта с «ПСЖ».
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Как сообщает журналист Sky Sports Брайн Свонсон, бразилец будет получать 575 тысяч евро в неделю после уплаты всех налогов. Соглашение будет рассчитано на пять лет.
25-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 года. В составе команды он провел 186 матчей, в которых забил 105 мячей и отдал 80 голевых передач.
Напомним, что каталонцы на своем официальном сайте объявили, что продадут игрока. Отмечается, что французы в случае покупки Неймара будут вынуждены продать игроков на 110 миллионов к 31 января, чтобы уложиться в финансовый fair play. Кроме того, существует вероятность, что форвард выкупит свой контракт на деньги, полученные от Катара за роль посла чемпионата мира 2022 года.
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