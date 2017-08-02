Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30568960/
2 августа 2017, 21:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Зарплата Неймара в «ПСЖ» составит 575 тысяч евро в неделю

Нападающий «Барселоны» Неймар согласовал условия личного контракта с «ПСЖ».

Нападающий Барселоны Неймар согласовал условия личного контракта с ПСЖ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает журналист Sky Sports Брайн Свонсон, бразилец будет получать 575 тысяч евро в неделю после уплаты всех налогов. Соглашение будет рассчитано на пять лет.

25-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 года. В составе команды он провел 186 матчей, в которых забил 105 мячей и отдал 80 голевых передач.

Напомним, что каталонцы на своем официальном сайте объявили, что продадут игрока. Отмечается, что французы в случае покупки Неймара будут вынуждены продать игроков на 110 миллионов к 31 января, чтобы уложиться в финансовый fair play. Кроме того, существует вероятность, что форвард выкупит свой контракт на деньги, полученные от Катара за роль посла чемпионата мира 2022 года.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 июля

"Ушел из "Спартака", когда стало страшно за жизнь". Откровенное интервью

Главный трансферный инсайд недели

"Кайрат" Аршавина "устал вкладывать в псевдо-футболистов"