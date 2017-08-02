Зарплата Неймара в «ПСЖ» составит 575 тысяч евро в неделю

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Как сообщает журналист Sky Sports Брайн Свонсон, бразилец будет получать 575 тысяч евро в неделю после уплаты всех налогов. Соглашение будет рассчитано на пять лет.

25-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 года. В составе команды он провел 186 матчей, в которых забил 105 мячей и отдал 80 голевых передач.

Напомним, что каталонцы на своем официальном сайте объявили, что продадут игрока. Отмечается, что французы в случае покупки Неймара будут вынуждены продать игроков на 110 миллионов к 31 января, чтобы уложиться в финансовый fair play. Кроме того, существует вероятность, что форвард выкупит свой контракт на деньги, полученные от Катара за роль посла чемпионата мира 2022 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Understand Neymar travels to Paris in next two days to finalise PSG move. 5yr deal agreed. £515,000-a-week wages after tax. (1/4) <a href="https://twitter.com/hashtag/SSN?src=hash">#SSN</a></p>— Bryan Swanson (@skysports_bryan) <a href="https://twitter.com/skysports_bryan/status/892800091773382658">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>