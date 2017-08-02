«Наполи» обыграл «Баварию» в матче за третье место на «Ауди Кап»
«Наполи» одержал победу над «Баварией» в матче за третье место на товарищеском турнире «Ауди Кап». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу итальянского клуба.
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На 14-й минуте «Наполи» вывел вперёд защитник Калиду Кулибали, а в начале второй половины игры счёт удвоил хавбек Эмануэле Джаккерини. В итоге этот мяч оказался последним в матче.
В финале «Ауди Кап» «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико».
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