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2 августа 2017, 21:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Наполи» обыграл «Баварию» в матче за третье место на «Ауди Кап»

«Наполи» одержал победу над «Баварией» в матче за третье место на товарищеском турнире «Ауди Кап». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу итальянского клуба.

<span class=error>Наполи</span> одержал победу над Баварией в матче за третье место на товарищеском турнире <span class=error>Ауди</span> Кап. Увеличить
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На 14-й минуте «Наполи» вывел вперёд защитник Калиду Кулибали, а в начале второй половины игры счёт удвоил хавбек Эмануэле Джаккерини. В итоге этот мяч оказался последним в матче.

В финале «Ауди Кап» «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико».

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