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2 августа 2017, 19:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Чемпион Франции «Монако» подписал пятилетний контракт с форвардом Адама Диакаби

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Футбольный клуб «Монако» заключил соглашение с нападающим Адама Диакаби, сообщается на официальном сайте действующего чемпиона Франции.

Контракт с игроком молодежной сборной Франции подписан сроком на пять лет — до июня 2022 года.

Предыдущим клубом Диакаби был «Ренн», цвета которого он защищал с 2016 года. В общей сложности в его составе 21-летний форвард сыграл 29 матчей и забил 5 голов.

Монако
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