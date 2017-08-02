Чемпион Франции «Монако» подписал пятилетний контракт с форвардом Адама Диакаби

Контракт с игроком молодежной сборной Франции подписан сроком на пять лет — до июня 2022 года.

Предыдущим клубом Диакаби был «Ренн», цвета которого он защищал с 2016 года. В общей сложности в его составе 21-летний форвард сыграл 29 матчей и забил 5 голов.