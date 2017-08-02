Зинедин Зидан: «Реал» — это самое важное, что случилось в моей жизни
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил любовь к своему клубу.
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Француз с января прошлого года тренирует основной состав мадридского клуба, а до этого работал ассистентом и тренировал молодежный состав. Также с 2001 по 2006 год он выступал за «Реал» в качестве игрока.
— «Реал» — это самое важное, что случилось в моей жизни, — цитирует
В качестве тренера Зидан с «Реалом» выиграл чемпионат Испании и 2 кубка Лиги чемпионов, а в качестве игрока — дважды Кубок Испании, чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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