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2 августа 2017, 19:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Зинедин Зидан: «Реал» — это самое важное, что случилось в моей жизни

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил любовь к своему клубу.

Главный тренер Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> выразил любовь к своему клубу. Увеличить
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Француз с января прошлого года тренирует основной состав мадридского клуба, а до этого работал ассистентом и тренировал молодежный состав. Также с 2001 по 2006 год он выступал за «Реал» в качестве игрока.

— «Реал» — это самое важное, что случилось в моей жизни, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана.

В качестве тренера Зидан с «Реалом» выиграл чемпионат Испании и 2 кубка Лиги чемпионов, а в качестве игрока — дважды Кубок Испании, чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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