«Барселона» не будет покупать Гризманна летом
«Барселона» не станет покупать в это трансферное окно нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Как сообщает AS, президент каталонцев Хосеп Бартомеу связался с исполнительным директором мадридцев Мигелем Марино и обсудил возможность данной сделки.
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Марино напомнил, что «Атлетико» не может подписывать новых игроков
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает кандидатуру француза в качестве замены Неймару, который может уйти в «ПСЖ».
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