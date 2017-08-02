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2 августа 2017, 18:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» не будет покупать Гризманна летом

«Барселона» не станет покупать в это трансферное окно нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Как сообщает AS, президент каталонцев Хосеп Бартомеу связался с исполнительным директором мадридцев Мигелем Марино и обсудил возможность данной сделки.

Барселона не станет покупать в это трансферное окно нападающего Атлетико Антуана Гризманна. Увеличить
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Марино напомнил, что «Атлетико» не может подписывать новых игроков из-за запрета на трансферы до 2018 года. В связи с этим они не смогут приобрести футболиста на замену. В ходе беседы стороны достигли соглашения о том, что «Барселона» не будет предпринимать попыток купить француза сейчас.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает кандидатуру француза в качестве замены Неймару, который может уйти в «ПСЖ».

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