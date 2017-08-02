«Барселона» не будет покупать Гризманна летом

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Марино напомнил, что «Атлетико» не может подписывать новых игроков из-за запрета на трансферы до 2018 года. В связи с этим они не смогут приобрести футболиста на замену. В ходе беседы стороны достигли соглашения о том, что «Барселона» не будет предпринимать попыток купить француза сейчас.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает кандидатуру француза в качестве замены Неймару, который может уйти в «ПСЖ».