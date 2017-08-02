Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30567736/
2 августа 2017, 18:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Нойштедтер: Читал слухи о «Спартаке», но я счастлив в «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер на пресс-конференции перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы со «Штурмом» (3 августа) ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак».

Защитник Фенербахче Роман Нойштедтер на <nobr>пресс-конференции</nobr> перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы со Штурмом (3 августа) ответил на вопрос о возможном переходе в Спартак. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Меня ждёт важный матч, и сейчас я полностью сосредоточен на нём. Читал слухи, но я счастлив в “Фенербахче” и хочу остаться тут», — ответил футболист.

В «Фенербахче» Нойштедтер перебрался летом прошлого года. В минувшем сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате Турции. Накануне СМИ сообщили, что «Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до € 4 млн.

Фенербахче
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Барселона» не будет покупать Гризманна летом

«Барселона» не будет покупать Гризманна летом

«Барселона» не станет покупать в это трансферное окно нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Как сообщает AS, президент каталонцев Хосеп Бартомеу связался с исполнительным директором мадридцев Мигелем Марино и обсудил возможность данной сделки.
Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Почему Неймар надоел. 5 важных причин

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18