Нойштедтер: Читал слухи о «Спартаке», но я счастлив в «Фенербахче»

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«Меня ждёт важный матч, и сейчас я полностью сосредоточен на нём. Читал слухи, но я счастлив в “Фенербахче” и хочу остаться тут», — ответил футболист.

В «Фенербахче» Нойштедтер перебрался летом прошлого года. В минувшем сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате Турции. Накануне СМИ сообщили, что «Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до € 4 млн.