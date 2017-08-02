Зинченко принял решение перейти на правах аренды в «Наполи»

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«Манчестер Сити» не против снова отдать Зинченко в аренду, так как не гарантирует ему постоянной игровой практики в грядущем сезоне.

Минувший сезон украинец провёл на правах аренды в ПСВ, принял участие в 12 матчах чемпионата Нидерландов (4 — с первых минут) и отметился 3 голевыми передачами.