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2 августа 2017, 18:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зинченко принял решение перейти на правах аренды в «Наполи»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял решение перейти на правах аренды в «Наполи», утверждает ESPN FC. Несколько английских клубов проявляли интерес к экс-игроку «Уфы», но тот выбрал неаполитанский клуб.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко принял решение перейти на правах аренды в <span class=error>Наполи</span> утверждает <span class=error>ESPN</span> FC. Увеличить
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«Манчестер Сити» не против снова отдать Зинченко в аренду, так как не гарантирует ему постоянной игровой практики в грядущем сезоне.

Минувший сезон украинец провёл на правах аренды в ПСВ, принял участие в 12 матчах чемпионата Нидерландов (4 — с первых минут) и отметился 3 голевыми передачами.

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