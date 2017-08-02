Форварды рвутся в президенты: футболисты в попытках построить политическую карьеру

Лучший футболист мира 1995 года Джордж Веа получил образование, набрался политического опыта и спустя 12 лет во второй раз баллотировался в президенты Либерии. ТАСС рассказывает о самых интересных случаях, когда футболисты по окончании карьеры идут в большую политику.

Вторая попытка Веа

Джордж Веа в 2011 году AP 2017

В середине 90-х Джордж Веа был одним из самых заметных форвардов европейского футбола. Пик его карьеры пришелся на 1995 год, когда он стал первым и единственным на сегодня африканцем, получившим «Золотой мяч» как лучший игрок года по версии ФИФА. Уникальность достижения либерийца и в том, что он единственный обладатель трофея, чья сборная никогда не играла на чемпионате мира.

После завершения футбольной карьеры, лучшие годы которой прошли в «Пари Сен-Жермен» и «Милане», Веа занялся гуманитарной и политической деятельностью и в 2005 году баллотировался на пост президента Либерии. Победив в первом туре голосования с 28% голосов, во втором туре он неожиданно проиграл 67-летней Элен Джонсон-Селиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом. Веа тут же заявил о фальсификации результатов, после чего его сторонники вышли на улицы с протестами. Бывший футболист снова попытался сделать ставку на свою популярность, на чем изначально и была построена его предвыборная кампания. Оппоненты же только и твердили об отсутствии у Веа политического опыта и соответствующего образования.

«Наверное, справедливо, что я проиграл выборы. Моя соперница закончила Гарвард и работала в ООН, а я не закончил даже обычную школу», — Веа сделал выводы и пошел учиться. Вскоре получил ученую степень в области менеджмента в Университете ДеВри в Майами и вернулся в большую либерийскую политику. В 2014 году Веа был выбран в Сенат, причем его прямым конкурентом был сын той самой Джонсон-Серлиф. Ее второй президентский срок истекает как раз в этом году, и 50-летний Веа баллотировался от Коалиции за демократические перемены и стал одним из 20 кандидатов.

Теперь у Веа есть опыт, образование, а его популярность как футболиста на родине никуда не делась. Насколько успешной будет вторая попытка, станет известно 10 октября.

Энергетик Каладзе

Один из лучших футболистов в истории Грузии Каха Каладзе дважды выигрывал Лигу чемпионов в составе «Милана», а по окончании карьеры вступил в оппозиционную Михаилу Саакашвили партию «Грузинская мечта». В 2012 году «мечтатели» пришли к власти, и Каладзе был назначен министром энергетики и природных ресурсов.

Назначение Каладзе было воспринято весьма скептически ввиду отсутствия какого-либо опыта в этой сфере. Также было много разговоров и о конфликте интересов, связанных с тем, что инвестфонд его имени был вовлечен в гидроэнергетический бизнес.

Тем не менее Каладзе продержался на своем посту пять лет, покинув его буквально месяц назад. За этот срок в эксплуатацию было сдано 18 гидроэлектростанций, две теплоэлектростанция и одна ветряная электростанция. Общая мощность всех электростанций составила 783 мегаватта, а объем инвестиций — $1,2 млрд.

В октябре Каладзе будет баллотироваться на выборах мэра Тбилиси.

Реформист Вильмотс

Марк Вильмотс печально известен российским болельщикам и как игрок, и как тренер. В 2002 году его гол принес сборной Бельгии победу над командой России в решающем матче за выход из группы на чемпионате мира в Японии и Южной Корее, а 12 лет спустя он, уже в качестве тренера, обыграл российскую сборную на мундиале в Бразилии.

В промежутке между двумя этими событиями Вильмотс занимался политикой, куда его затянул тесть. После ухода из футбола Вильмотс был избран в сенат от либерально-консервативной партии «Движение реформистов» и намеревался развивать спортивную инфраструктуру страны. Однако через год с небольшим он вернулся в футбол и возглавил родной клуб «Сент-Трюйден». Совмещать тренерскую деятельность с политикой оказалось невозможно, и Вильмотс оставил сенатское кресло, что вызвало бурю критики со стороны коллег по партии и журналистов.

Министры Пеле и Зико

Легендарный бразильский форвард Пеле AP 2017

В Бразилии нет людей популярнее футболистов, чем они и пользуются в начале политической карьеры. Так, в 1995 году Король футбола Пеле был назначен на пост чрезвычайного министра спорта Бразилии. Главной целью была борьба с коррупцией, однако несколько лет спустя принадлежащие Пеле компании сами были обвинены в хищении порядка $700 тысяч благотворительных денег. Эти обвинения в итоге так и не подтвердились, но Пеле министерское кресло все равно покинул.

Пеле был не первым знаменитым футболистом, ставшим министром спорта Бразилии. В марте 1990 года на эту должность был назначен Зико, срок полномочий которого продлился чуть больше года. Как чиновник Зико запомнился законопроектом, который регламентировал коммерческую деятельность футбольных клубов и способствовал их более профессиональному развитию.

Политик поневоле Ривера

Джанни Ривера (справа) и Сандро Маццола AP 2017

Джанни Ривера — настоящая легенда «Милана». За 19 лет он выиграл с командой практически все, что можно. После завершения карьеры Ривера стал вице-президентом родного клуба, однако после восьми лет на посту он вынужден был покинуть должность, причем по политическим причинам. Клуб купил Сильвио Берлускони, придерживающийся противоположных взглядов. По словам Риверы, вступление в политическую борьбу не было взвешенным шагом, и он даже просил не воспринимать его только как известное лицо для привлечения избирателей.

Как бы то ни было, Ривера сумел построить великолепную политическую карьеру. В 1987 году он был избран в нижнюю палату итальянского парламента от Христианско-демократической партии, после чего стал секретарем парламента, работал секретарем министра обороны, что соответствует посту замминистра. В апреле 2005-го Ривера пошел дальше итальянского правительства и был избран депутатом Европарламента от партии «Оливковое дерево», а в 2008-м был переизбран туда в составе партии «Белая роза».

Политическая карьера Риверы развивалась весьма динамично, но одно оставалось неизменным — везде и всегда он критиковал Берлускони и как политика, и как футбольного управленца.

Олег Кошелев.