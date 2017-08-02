Форварды рвутся в президенты: футболисты в попытках построить политическую карьеру
О том, как футболисты становятся министрами и участвуют в борьбе за власть — в материале ТАСС.
Лучший футболист мира 1995 года Джордж Веа получил образование, набрался политического опыта и спустя 12 лет во второй раз баллотировался в президенты Либерии. ТАСС рассказывает о самых интересных случаях, когда футболисты по окончании карьеры идут в большую политику.
Вторая попытка Веа
В середине 90-х Джордж Веа был одним из самых заметных форвардов европейского футбола. Пик его карьеры пришелся на 1995 год, когда он стал первым и единственным на сегодня африканцем, получившим «Золотой мяч» как лучший игрок года по версии ФИФА. Уникальность достижения либерийца и в том, что он единственный обладатель трофея, чья сборная никогда не играла на чемпионате мира.
После завершения футбольной карьеры, лучшие годы которой прошли в «Пари Сен-Жермен» и «Милане», Веа занялся гуманитарной и политической деятельностью и в 2005 году баллотировался на пост президента Либерии. Победив в первом туре голосования с 28% голосов, во втором туре он неожиданно проиграл 67-летней Элен
«Наверное, справедливо, что я проиграл выборы. Моя соперница закончила Гарвард и работала в ООН, а я не закончил даже обычную школу», — Веа сделал выводы и пошел учиться. Вскоре получил ученую степень в области менеджмента в Университете ДеВри в Майами и вернулся в большую либерийскую политику. В 2014 году Веа был выбран в Сенат, причем его прямым конкурентом был сын той самой
Теперь у Веа есть опыт, образование, а его популярность как футболиста на родине никуда не делась. Насколько успешной будет вторая попытка, станет известно 10 октября.
Энергетик Каладзе
Один из лучших футболистов в истории Грузии Каха Каладзе дважды выигрывал Лигу чемпионов в составе «Милана», а по окончании карьеры вступил в оппозиционную Михаилу Саакашвили партию «Грузинская мечта». В 2012 году «мечтатели» пришли к власти, и Каладзе был назначен министром энергетики и природных ресурсов.
Назначение Каладзе было воспринято весьма скептически ввиду отсутствия
Тем не менее Каладзе продержался на своем посту пять лет, покинув его буквально месяц назад. За этот срок в эксплуатацию было сдано 18 гидроэлектростанций, две теплоэлектростанция и одна ветряная электростанция. Общая мощность всех электростанций составила 783 мегаватта, а объем инвестиций — $1,2 млрд.
В октябре Каладзе будет баллотироваться на выборах мэра Тбилиси.
Реформист Вильмотс
Марк Вильмотс печально известен российским болельщикам и как игрок, и как тренер. В 2002 году его гол принес сборной Бельгии победу над командой России в решающем матче за выход из группы на чемпионате мира в Японии и Южной Корее, а 12 лет спустя он, уже в качестве тренера, обыграл российскую сборную на мундиале в Бразилии.
В промежутке между двумя этими событиями Вильмотс занимался политикой, куда его затянул тесть. После ухода из футбола Вильмотс был избран в сенат от
Министры Пеле и Зико
В Бразилии нет людей популярнее футболистов, чем они и пользуются в начале политической карьеры. Так, в 1995 году Король футбола Пеле был назначен на пост чрезвычайного министра спорта Бразилии. Главной целью была борьба с коррупцией, однако несколько лет спустя принадлежащие Пеле компании сами были обвинены в хищении порядка $700 тысяч благотворительных денег. Эти обвинения в итоге так и не подтвердились, но Пеле министерское кресло все равно покинул.
Пеле был не первым знаменитым футболистом, ставшим министром спорта Бразилии. В марте 1990 года на эту должность был назначен Зико, срок полномочий которого продлился чуть больше года. Как чиновник Зико запомнился законопроектом, который регламентировал коммерческую деятельность футбольных клубов и способствовал их более профессиональному развитию.
Политик поневоле Ривера
Джанни Ривера — настоящая легенда «Милана». За 19 лет он выиграл с командой практически все, что можно. После завершения карьеры Ривера стал
Как бы то ни было, Ривера сумел построить великолепную политическую карьеру. В 1987 году он был избран в нижнюю палату итальянского парламента от
Политическая карьера Риверы развивалась весьма динамично, но одно оставалось неизменным — везде и всегда он критиковал Берлускони и как политика, и как футбольного управленца.
Олег Кошелев.
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