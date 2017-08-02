Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30566077/
2 августа 2017, 16:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси — Неймару: Желаю удачи на новом этапе карьеры

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожелал удачи Неймару, который изъявил желание покинуть команду и в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».

«Было приятно все эти годы делить успехи вместе с тобой, друг. Желаю удачи на новом этапе карьеры. Увидимся», — говорится в сообщении, которое Месси оставил в «Инстаграме».

Неймар играл в «Барселоне» с 2013 года, куда перешёл из «Сантоса». Каталонцы потратили на покупку бразильца € 88,2 млн, а продадут в «ПСЖ» за € 222 млн.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Почему Неймар надоел. 5 важных причин

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18