Месси — Неймару: Желаю удачи на новом этапе карьеры
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожелал удачи Неймару, который изъявил желание покинуть команду и в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».
«Было приятно все эти годы делить успехи вместе с тобой, друг. Желаю удачи на новом этапе карьеры. Увидимся», — говорится в сообщении, которое Месси оставил в «Инстаграме».
Неймар играл в «Барселоне» с 2013 года, куда перешёл из «Сантоса». Каталонцы потратили на покупку бразильца € 88,2 млн, а продадут в «ПСЖ» за € 222 млн.
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