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2 августа 2017, 16:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

На этой неделе Неймар будет представлен в качестве игрока ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар продолжит карьеру в «ПСЖ».

Бразильский нападающий <span class=error>Неймар</span> продолжит карьеру в <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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Агент футболиста сообщил, что парижане заплатят € 222 млн компенсации «Барселоне» и на этой неделе форвард станет игроком французского клуба, пишет Marca.

Вагнер Ребейро, представляющий интересы Неймара, вылетел вместе с футболистом и его отцом в Лондон, откуда все трое отправятся в Париж. Ожидается, что уже во второй половине дня «ПСЖ» перечислит «Барселоне» требуемую сумму.

Ранее руководство испанской Ла Лиги выступило против трансфера Неймара в «ПСЖ», пригрозив заморозить сделку.

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