Нападающий Бурак Йылмаз покинул «Бэйцзин Гоань» и продолжит карьеру в «Трабзонспоре»

По сообщению transfermarkt.com, сумма трансфера 32-летнего форварда составила 4 миллиона евро плюс бонус в 1,5 миллиона, если «Трабзонспор» по итогам нового сезона квалифицируется в Лигу Европы.

Йылмаз перешел в «Бэйцзин Гоань» зимой 2016 года из «Галатасарая». За китайский клуб он провел 31 матч, в которых забил 19 мячей.