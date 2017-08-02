Нападающий Бурак Йылмаз покинул «Бэйцзин Гоань» и продолжит карьеру в «Трабзонспоре»
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Нападающий сборной Турции по футболу Бурак Йылмаз покинул китайский «Бэйцзин Гоань» и продолжит карьеру в «Трабзонспоре», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.
По сообщению transfermarkt.com, сумма трансфера 32-летнего форварда составила 4 миллиона евро плюс бонус в 1,5 миллиона, если «Трабзонспор» по итогам нового сезона квалифицируется в Лигу Европы.
Йылмаз перешел в «Бэйцзин Гоань» зимой 2016 года из «Галатасарая». За китайский клуб он провел 31 матч, в которых забил 19 мячей.
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