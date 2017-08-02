Ляцець высока, глядзець далёка… Куда разлетаются «вороны»?
По всей стране: Гомель, Гродно, Жодино, Новополоцк…
Вячеслав ГЛЕБ (Неман)
Незаурядный нападающий в дебютной игре за гродненский клуб отличился голом, который позволил «Неман» выиграть и продолжить погоню за тройкой лидеров. До минского «Динамо» — шесть баллов, но
Михаил КАЛУГИН (Торпедо-БелАЗ)
Украинец имел желание покинуть «воронов» и раньше. В конце июня защитник старался приглянуться тренерскому штабу донецкого «Олимпика» — безуспешно. В июле — могилевскому «Днепру», но стороны не сошлись по финансам. В итоге Калугин вернулся в «Крумкачы» и продлил контракт до конца сезона. Как выяснилось, только зря распаковывал вещи. Вскоре он был призван Олегом Кубаревым в Жодино. Миссия — заменить соотечественника с истекшим контрактом Имерекова.
Дмитрий КЛИМОВИЧ (Торпедо-БелАЗ)
Кубарев любит на новом месте окружать себя проверенными людьми, а Климович — один из таких. С этим защитником Олег Михайлович работал и в Жодино (2007−09), и в Гомеле (2012), и в Кишиневе (2014). Над приглашением уважаемого и хорошо знакомого тренера игрок долго не думал.
Александр БАТИЩЕВ (Гомель)
Украинец хотел уйти еще перед стартом сезона, но Денис Шунто заблокировал трансфер игрока в донецкий «Олимпик». Июньский просмотр в казахстанском «Актобе» подписанием контракта не увенчался. Настырный Батищев
Антон АМЕЛЬЧЕНКО (завершил карьеру)
Лучший игрок «Ростова"-2010 подписал контракт с «Крумкачамi» на старте сезона с желанием перезапустить карьеру, но спустя полгода завязал с футболом. Причина — проблемы с коленом. Немецкие врачи посоветовали вратарю сделать операцию с восстановлением в
Роман КРИВУЛЬКИН (Торпедо Минск)
Молодого защитника «вороны» взяли из системы московского ЦСКА, подписав контракт на два с половиной года. Несмотря на доверие тренера и мотивирующий вызов в молодежную сборную Беларуси, столь длительное соглашение оказалось напрасным. В летнюю паузу Кривулькин покинул команду и объявился в минском «Торпедо». Агент футболиста Дмитрий Филимонов убедил Романа, что в стане «автозаводцев», рвущихся в высшую лигу, молодой игрок продолжит прогрессировать.
Максим САНЕЦ (Торпедо Минск)
Владимир Пятенко не видел в молодом полузащитнике игрока основы, хотя за дубль Санец играл великолепно. 5 голов в 9 матчах — цифровое подтверждение вышесказанному. Яркая игра Максима за резерв «воронов» вызвала интерес к его персоне со стороны минского «Торпедо». Для развития забуксовавшей карьеры члену молодежной сборной Беларуси смена клуба должна пойти на пользу.
Сергей КОРСАК (Торпедо Минск)
Одноклубником Санца и Кривулькина продолжит оставаться Корсак, который тоже понадобился «автозаводцам». Из этой тройки Сергей оставил наибольший след в истории «Крумкачоў». Полузащитник пришел в клуб летом 2015-го. Сперва он помог «воронам» пробиться в высшую лигу, затем — там закрепиться. Впрочем, в сильнейшем дивизионе Корсак так и не стал основным игроком, а в 2017-м окончательно выпал из обоймы.
Самюэль ОДЕОИБО (Нафтан)
В феврале нигериец подписал контракт с «Крумкачамi» на два года, однако в первой части чемпионата оказался не очень востребован. Легионер провел всего две игры, а в начале сезона стал участником расистского скандала. В «Нафтане» на Одеоибо рассчитывают как на игрока основы: в первой игре Сэм вышел в стартовом составе, оставив неплохое впечатление. А его новый клуб одержал первую с мая победу в чемпионате, одолев «Слуцк» (1:0).
Егор СЕМЕНОВ
В 2017-м 29-летний футболист играл не так часто, как в прошлом, и провел всего семь матчей. Задержки с выплатами заработной платы стали причиной ухода полузащитника, который еще не определился с новым клубом.
КРОМЕ ТОГО. Филипп Иванов, Евгений Шикавка и Дмитрий Яшин переведены из основного состава «Крумкачоў» в дубль. Игроки, которые два месяца не получают зарплату, не намерены мириться с текущим положением дел. Они отказалась участвовать в недавнем гостевом матче чемпионата с «Витебском» (2:2) и почти наверняка не сыграют с брестским «Динамо» 5 августа.
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