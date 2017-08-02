Ляцець высока, глядзець далёка… Куда разлетаются «вороны»?

Вячеслав ГЛЕБ (Неман)



Незаурядный нападающий в дебютной игре за гродненский клуб отличился голом, который позволил «Неман» выиграть и продолжить погоню за тройкой лидеров. До минского «Динамо» — шесть баллов, но Глеб-младший не унывает. Амбициозный игрок вскоре после подписания контракта направил боссу клуба Мечиславу Гою нескромный вопрос: «Почему вы ставите задачу занять только четвертое место? Я хочу третье!» Мечислав Брониславович пообещал умножить сумму премиальных на два, если «Неман» завоюет медаль и выйдет в еврокубки. Мотивированный Глеб способен на все. Так было в «Крумкачах», так будет и в «Немане».



Михаил КАЛУГИН (Торпедо-БелАЗ)



Украинец имел желание покинуть «воронов» и раньше. В конце июня защитник старался приглянуться тренерскому штабу донецкого «Олимпика» — безуспешно. В июле — могилевскому «Днепру», но стороны не сошлись по финансам. В итоге Калугин вернулся в «Крумкачы» и продлил контракт до конца сезона. Как выяснилось, только зря распаковывал вещи. Вскоре он был призван Олегом Кубаревым в Жодино. Миссия — заменить соотечественника с истекшим контрактом Имерекова.



Дмитрий КЛИМОВИЧ (Торпедо-БелАЗ)



Кубарев любит на новом месте окружать себя проверенными людьми, а Климович — один из таких. С этим защитником Олег Михайлович работал и в Жодино (2007−09), и в Гомеле (2012), и в Кишиневе (2014). Над приглашением уважаемого и хорошо знакомого тренера игрок долго не думал. Вице-капитан «Крумкачоў» не получал зарплату в минском клубе четыре месяца и с удовольствием согласился на переезд в финансово стабильное Жодино, которому отдал несколько лет на старте карьеры.

Александр БАТИЩЕВ (Гомель)



Украинец хотел уйти еще перед стартом сезона, но Денис Шунто заблокировал трансфер игрока в донецкий «Олимпик». Июньский просмотр в казахстанском «Актобе» подписанием контракта не увенчался. Настырный Батищев все-таки вырвался из Минска, подписав контракт с «Гомелем». Многодетный отец сходу завоевал доверие главного тренера «рысей» Вячеслава Геращенко. Коуч определил новичку место в стартовом составе на матчи с брестским «Динамо» в Кубке (1:2) и БАТЭ в чемпионате (0:3).



Антон АМЕЛЬЧЕНКО (завершил карьеру)



Лучший игрок «Ростова"-2010 подписал контракт с «Крумкачамi» на старте сезона с желанием перезапустить карьеру, но спустя полгода завязал с футболом. Причина — проблемы с коленом. Немецкие врачи посоветовали вратарю сделать операцию с восстановлением в полгода-год. Амельченко долго думал, бессмысленность определил в выводы и повесил на гвоздь вместе с бутсами и перчатками все рухнувшие надежды вернуться на топ-уровень. Отныне Антону дозволены лишь велосипед и бассейн, но надолго оставлять футбол уже экс-вратарь не намерен. В будущем Амельченко видит себя в тренерском ремесле, но для начала планирует получить соответствующее образование.



Роман КРИВУЛЬКИН (Торпедо Минск)



Молодого защитника «вороны» взяли из системы московского ЦСКА, подписав контракт на два с половиной года. Несмотря на доверие тренера и мотивирующий вызов в молодежную сборную Беларуси, столь длительное соглашение оказалось напрасным. В летнюю паузу Кривулькин покинул команду и объявился в минском «Торпедо». Агент футболиста Дмитрий Филимонов убедил Романа, что в стане «автозаводцев», рвущихся в высшую лигу, молодой игрок продолжит прогрессировать.



Максим САНЕЦ (Торпедо Минск)



Владимир Пятенко не видел в молодом полузащитнике игрока основы, хотя за дубль Санец играл великолепно. 5 голов в 9 матчах — цифровое подтверждение вышесказанному. Яркая игра Максима за резерв «воронов» вызвала интерес к его персоне со стороны минского «Торпедо». Для развития забуксовавшей карьеры члену молодежной сборной Беларуси смена клуба должна пойти на пользу.



Сергей КОРСАК (Торпедо Минск)



Одноклубником Санца и Кривулькина продолжит оставаться Корсак, который тоже понадобился «автозаводцам». Из этой тройки Сергей оставил наибольший след в истории «Крумкачоў». Полузащитник пришел в клуб летом 2015-го. Сперва он помог «воронам» пробиться в высшую лигу, затем — там закрепиться. Впрочем, в сильнейшем дивизионе Корсак так и не стал основным игроком, а в 2017-м окончательно выпал из обоймы.

Самюэль ОДЕОИБО (Нафтан)



В феврале нигериец подписал контракт с «Крумкачамi» на два года, однако в первой части чемпионата оказался не очень востребован. Легионер провел всего две игры, а в начале сезона стал участником расистского скандала. В «Нафтане» на Одеоибо рассчитывают как на игрока основы: в первой игре Сэм вышел в стартовом составе, оставив неплохое впечатление. А его новый клуб одержал первую с мая победу в чемпионате, одолев «Слуцк» (1:0).



Егор СЕМЕНОВ



В 2017-м 29-летний футболист играл не так часто, как в прошлом, и провел всего семь матчей. Задержки с выплатами заработной платы стали причиной ухода полузащитника, который еще не определился с новым клубом.



КРОМЕ ТОГО. Филипп Иванов, Евгений Шикавка и Дмитрий Яшин переведены из основного состава «Крумкачоў» в дубль. Игроки, которые два месяца не получают зарплату, не намерены мириться с текущим положением дел. Они отказалась участвовать в недавнем гостевом матче чемпионата с «Витебском» (2:2) и почти наверняка не сыграют с брестским «Динамо» 5 августа.



Это трио — следующее?