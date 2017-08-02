«Барселона» подтвердила, что Неймар может покинуть клуб только за 222 миллиона евро
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Испанский футбольный клуб «Барселона» сообщил нападающему Неймару и его агенту, что для разрыва контракта необходимо будет выплатить отступные в размере 222 миллиона евро.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В среду «Барселона» объявила, что Неймар попрощался с одноклубниками на базе, получив освобождение от тренировок и разрешение «заниматься своим будущим».
Ранее в СМИ сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» готов заплатить за трансфер Неймара необходимую сумму, а сам игрок получит 50 миллионов за подписание контракта.
«Неймар вместе с его отцом и агентом проинформировал “Барселону” в среду утром о желании покинуть клуб в ходе встречи в клубном офисе. Получив эту информацию, клуб сообщил, что (для разрыва контракта) им придется выполнить пункт действующего контракта о сумме отступных, которая на 1 июля составляет 222 миллиона евро и должна быть выплачена в полном объеме», — говорится в сообщении на сайте «Барселоны».
«Контракт футболиста продолжает действовать, но игрок имеет временное разрешение не принимать участие в тренировочных занятиях», — добавляется в заявлении.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter