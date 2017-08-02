«Барселона» подтвердила, что Неймар может покинуть клуб только за 222 миллиона евро

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В среду «Барселона» объявила, что Неймар попрощался с одноклубниками на базе, получив освобождение от тренировок и разрешение «заниматься своим будущим».

Ранее в СМИ сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» готов заплатить за трансфер Неймара необходимую сумму, а сам игрок получит 50 миллионов за подписание контракта.

«Неймар вместе с его отцом и агентом проинформировал “Барселону” в среду утром о желании покинуть клуб в ходе встречи в клубном офисе. Получив эту информацию, клуб сообщил, что (для разрыва контракта) им придется выполнить пункт действующего контракта о сумме отступных, которая на 1 июля составляет 222 миллиона евро и должна быть выплачена в полном объеме», — говорится в сообщении на сайте «Барселоны».

«Контракт футболиста продолжает действовать, но игрок имеет временное разрешение не принимать участие в тренировочных занятиях», — добавляется в заявлении.