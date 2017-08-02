Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30564262/
2 августа 2017, 14:38 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» подтвердила, что Неймар может покинуть клуб только за 222 миллиона евро

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Испанский футбольный клуб «Барселона» сообщил нападающему Неймару и его агенту, что для разрыва контракта необходимо будет выплатить отступные в размере 222 миллиона евро.

<em>МОСКВА 2 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Испанский футбольный клуб Барселона сообщил нападающему <span class=error>Неймару</span> и его агенту что для разрыва контракта необходимо будет выплатить отступные в размере 222 миллиона евро. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду «Барселона» объявила, что Неймар попрощался с одноклубниками на базе, получив освобождение от тренировок и разрешение «заниматься своим будущим».

Ранее в СМИ сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» готов заплатить за трансфер Неймара необходимую сумму, а сам игрок получит 50 миллионов за подписание контракта.

«Неймар вместе с его отцом и агентом проинформировал “Барселону” в среду утром о желании покинуть клуб в ходе встречи в клубном офисе. Получив эту информацию, клуб сообщил, что (для разрыва контракта) им придется выполнить пункт действующего контракта о сумме отступных, которая на 1 июля составляет 222 миллиона евро и должна быть выплачена в полном объеме», — говорится в сообщении на сайте «Барселоны».

«Контракт футболиста продолжает действовать, но игрок имеет временное разрешение не принимать участие в тренировочных занятиях», — добавляется в заявлении.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Инспекторы забрали у боксера машину, подаренную Путиным