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2 августа 2017, 14:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар хочет провести прощальный матч за «Барселону» против «Шапекоэнсе»

Нападающий «Барселоны» Неймар, который в ближайшее время может покинуть команду и стать игроком «ПСЖ», хочет провести прощальный матч за «Барселону» против «Шапекоэнсе».

Нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span> который в ближайшее время может покинуть команду и стать игроком <span class=error>ПСЖ</span> хочет провести прощальный матч за Барселону против Шапекоэнсе. Увеличить
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Об этом сообщил в «Твиттере» журналист Альфредо Мартинес. Бразильский клуб проведёт товарищескую встречу с каталонцами 7 августа.

28 ноября 2016 года игроки, тренерский штаб и персонал «Шапекоэнсе» разбились в результате авиакатастрофы в Колумбии. На борту лайнера находились 77 пассажиров, из которых выжили шесть человек.

Сегодня стало известно, что Неймар пропустил тренировку своей команды. Сделал это футболист с разрешения главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. По некоторым данным, 25-летний игрок пройдёт медосмотр в «ПСЖ» 3 августа или 4-го утром, после чего будет официально представлен как футболист французского клуба.

В случае перехода в «ПСЖ» Неймар подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет командой. По условиям соглашения, бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).

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