Неймар хочет провести прощальный матч за «Барселону» против «Шапекоэнсе»

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Об этом сообщил в «Твиттере» журналист Альфредо Мартинес. Бразильский клуб проведёт товарищескую встречу с каталонцами 7 августа.

28 ноября 2016 года игроки, тренерский штаб и персонал «Шапекоэнсе» разбились в результате авиакатастрофы в Колумбии. На борту лайнера находились 77 пассажиров, из которых выжили шесть человек.

Сегодня стало известно, что Неймар пропустил тренировку своей команды. Сделал это футболист с разрешения главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. По некоторым данным, 25-летний игрок пройдёт медосмотр в «ПСЖ» 3 августа или 4-го утром, после чего будет официально представлен как футболист французского клуба.



В случае перехода в «ПСЖ» Неймар подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет командой. По условиям соглашения, бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Neymar quería jugar el Gamper pues ayudó a la organización con el Chapecoense.Incrreible pero no está descartado. Es aún del Barça</p>— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) <a href="https://twitter.com/Alfremartinezz/status/892668192698642432">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>