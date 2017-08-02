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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30564063/
2 августа 2017, 14:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лацио» продлил контракты с футболистами Симоне Паломби и Марюсом Адамонисом

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Итальянский футбольный клуб «Лацио» продлил контракты с полузащитником Симоне Паломби и вратарем Марюсом Адамонисом, сообщается на официальном сайте римлян.

Соглашения обоих игроков рассчитаны на пять лет.

Воспитанник «Лацио» Паломби, которому в апреле исполнился 21 год, провел прошлый сезон в аренде в «Тернане», за которую в 30 матчах забил 9 голов. 20-летний литовский голкипер Адамонис перешел в «Лацио» в августе 2016 года и также пока не успел дебютировать за основную команду римлян.

Ранее в среду «Лацио» объявил о переходе в стан клуба экс-нападающего московского «Локомотива» Фелипе Кайседо.

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