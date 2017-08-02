«Лацио» продлил контракты с футболистами Симоне Паломби и Марюсом Адамонисом
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Итальянский футбольный клуб «Лацио» продлил контракты с полузащитником Симоне Паломби и вратарем Марюсом Адамонисом, сообщается на официальном сайте римлян.
Соглашения обоих игроков рассчитаны на пять лет.
Воспитанник «Лацио» Паломби, которому в апреле исполнился 21 год, провел прошлый сезон в аренде в «Тернане», за которую в 30 матчах забил 9 голов. 20-летний литовский голкипер Адамонис перешел в «Лацио» в августе 2016 года и также пока не успел дебютировать за основную команду римлян.
Ранее в среду «Лацио» объявил о переходе в стан клуба
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