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2 августа 2017, 14:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-игрок «Зенита» Маурисио может продолжить карьеру в ПАОК

Бывший полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио может продолжить карьеру в Греции.

Как сообщает Sportdog, 28-летний футболист заинтересовал ПАОК, в котором выступает хавбек Роберт Мак, выступавший за петербургскую команду в прошлом сезоне и отданный грекам в аренду.

При этом отмечается, что сам бразилец рассматривает и другие варианты продолжения карьеры — «Кротоне» и «Эспаньол». В середине июля Маурисио сообщил, что расторг контракт с петербургским клубом по обоюдному согласию сторон.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к бразильцу со стороны московского «Динамо», а также двух турецких клубов — «Галатасарай» и «Антальяспор».

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