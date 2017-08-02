Экс-игрок «Зенита» Маурисио может продолжить карьеру в ПАОК

Как сообщает Sportdog, 28-летний футболист заинтересовал ПАОК, в котором выступает хавбек Роберт Мак, выступавший за петербургскую команду в прошлом сезоне и отданный грекам в аренду.

При этом отмечается, что сам бразилец рассматривает и другие варианты продолжения карьеры — «Кротоне» и «Эспаньол». В середине июля Маурисио сообщил, что расторг контракт с петербургским клубом по обоюдному согласию сторон.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к бразильцу со стороны московского «Динамо», а также двух турецких клубов — «Галатасарай» и «Антальяспор».