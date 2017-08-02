Глава Ла Лиги: Поддерживаемый государством ПСЖ может дестабилизировать футбол

Функционер отметил, что поддерживаемый государством «ПСЖ» может дестабилизировать футбол.

«Жалоба готова и будет представлена УЕФА и швейцарским судам. Они обладают властью. Ла Лига осуждает государства, поддерживающие клубы и команды, получающие экономические инвестиции от страны. Что касается «ПСЖ», это явный случай «финансового допинга», клуб, который поддерживается государством. Если УЕФА не отреагирует, мы немедленно подадим иск. Надеемся, что УЕФА примет меры для обеспечения соблюдения финансового фэйр-плей.

Я удивлён, что глава французской федерации футбола Андреа Траверсо говорит, что потери «ПСЖ» не превышают € 30 млн за три года. Это легко проверить. Если спонсоры приходят из Катара и это трудно объяснить, то у нас явный случай «финансового допинга».

Примет ли Ла Лига деньги от «ПСЖ»? Нет. Мы не примем эти деньги от клуба, который не входит в состав лиги и не хочет принимать права нашей организации. Уход Неймара не станет ударом для лиги. Он фантастический игрок, но, честно говоря, я считаю, что Ла Лига нечто большее, чем Неймар. Я его уважаю, но был бы больше обеспокоен, если бы речь шла о Лионеле Месси или Криштиану Роналду.