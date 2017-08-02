Агент Неймара разместил фотографию Эйфелевой башни в Париже

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Данный факт косвенно подтверждает то, что его клиент близок к переходу в «ПСЖ».

Сегодня стало известно, что Неймар пропустил тренировку своей команды. Сделал это футболист с разрешения главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. По некоторым данным, 25-летний игрок пройдёт медосмотр в «ПСЖ» 3 августа или 4-го утром, после чего будет официально представлен как футболист французского клуба.

В случае перехода в «ПСЖ» Неймар подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет командой. По условиям соглашения, бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).



Ранее стало известно, что руководство профессиональной футбольной лиги Испании решило заблокировать возможность активации пункта в контракте форварда, позволяющего ему перейти в другой клуб за € 222 млн.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Paris maravilhosa , da Torre Eifel, do vinho, da gastronomia e do FUTEBOL. <a href="https://t.co/iuWuRM6moW">pic.twitter.com/iuWuRM6moW</a></p>— Wagner Ribeiro (@wagneribeiro_) <a href="https://twitter.com/wagneribeiro_/status/892643253312520192">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>