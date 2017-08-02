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2 августа 2017, 13:32 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» прибыл на сбор в Москву

«Атырау» сегодня начинает учебно-тренировочный сбор в Москве и остановилась в «Бору», где ранее базировалась сборная России.

<span class=error>Атырау</span> сегодня начинает <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор в Москве и остановилась в Бору где ранее базировалась сборная России. Увеличить
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Сегодня команда вылетела рейсом Атырау—Москва и разместилась в знаменитом отеле-санатории «Бор» в Домодедово, где часто базировалась сборная России. Данный отель входит в каталог FIFA, и может принять команду-участницу чемпионата мира в 2018 году.

«Атырау» проведет недельный сбор, и продолжит подготовку к матчу 23-го тура против павлодарского «Иртыша», который намечен на 13 августа. В рамках краткосрочных УТС запланирована контольная встреча с одним из российских коллективов.

Атырау
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