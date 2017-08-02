Футболка с последнего матча Тотти была запущена в космос

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Об этом сообщает пресс-служба римлян. 40-летний Тотти одобрил данную идею.

Запуск ракеты «Вега» состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане сегодня утром.

Франческо Тотти является воспитанником «Ромы», за которую играл с 1993 года по 2017. За это время итальянец принял участие в 785 матчах и забил 307 голов. Последний матч Тотти в футболке «Ромы» состоялся 28 мая в рамках 38-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (3:2).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">La maglia di <a href="https://twitter.com/Totti">@Totti</a> è nello spazio con Vega: grazie <a href="https://twitter.com/Avio_Group">@Avio_Group</a>! ??❤️<a href="https://twitter.com/hashtag/ASRoma?src=hash">#ASRoma</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Totti?src=hash">#Totti</a> <br><br>➡️ <a href="https://t.co/9LzM4uTznA">https://t.co/9LzM4uTznA</a> <a href="https://t.co/nPXm7QJgih">pic.twitter.com/nPXm7QJgih</a></p>— AS Roma (@OfficialASRoma) <a href="https://twitter.com/OfficialASRoma/status/892670168022884352">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>