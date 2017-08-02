Футболка с последнего матча Тотти была запущена в космос
Футболка, в которой бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти провёл последний матч, была запущена в космос.
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Запуск ракеты «Вега» состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане сегодня утром.
Франческо Тотти является воспитанником «Ромы», за которую играл с 1993 года по 2017. За это время итальянец принял участие в 785 матчах и забил 307 голов. Последний матч Тотти в футболке «Ромы» состоялся 28 мая в рамках 38-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (3:2).
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