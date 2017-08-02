«Интер» объявил о подписании контракта с полузащитником Весино

Как сообщает официальный сайт миланского клуба, срок контракта с уругвайским футболистом рассчитан до 2021 года. Сумма отступных за хавбека составляла € 24 млн.

В прошлом сезоне 25-летний игрок провёл за «Фиорентину» в чемпионате Италии 31 матч, отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее Весино выступал также за «Сентраль Эспаньол», «Насьональ», «Кальяри» и «Эмполи».