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2 августа 2017, 12:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» объявил о подписании контракта с полузащитником Весино

«Интер» объявил о подписании соглашения с полузащитником Матиасом Весино, ранее выступавшим за «Фиорентину».

Как сообщает официальный сайт миланского клуба, срок контракта с уругвайским футболистом рассчитан до 2021 года. Сумма отступных за хавбека составляла € 24 млн.

В прошлом сезоне 25-летний игрок провёл за «Фиорентину» в чемпионате Италии 31 матч, отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее Весино выступал также за «Сентраль Эспаньол», «Насьональ», «Кальяри» и «Эмполи».

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