«Барселона»: Вальверде разрешил Неймару не тренироваться и «заниматься своим будущим»

Неймар, который вернулся из Китая, где участвовал в рекламных мероприятиях, прибыл на тренировочную базу «Барселоны» в среду утром. Ранее сообщалось, что форвард в разговоре со своими партнерами заявил, что покидает «Барсу», а его следующим клубом станет «ПСЖ», после чего уехал с базы.

«Неймар сообщил игрокам в раздевалке, что покидает клуб, а также попрощался с одноклубниками. Тренер разрешил Неймару не тренироваться и заниматься своим будущим», — говорится в сообщении клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за трансфер Неймара около 220 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит 50 миллионов за подписание контракта. Также бразилец может стать послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро, 222 из которых пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.