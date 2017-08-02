Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30562341/
2 августа 2017, 12:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий: «Халл Сити» нуждается ещё в пяти новых футболистах

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, что до первого матча нового сезона в Чемпионшипе команду могут пополнить 1−2 новых футболиста.

Всего же «тиграм» нужно пять новых игроков.

«У нас есть костяк команды, и это очень важно. Я думаю, у нас отличный основной состав, мы вместе провели пять матчей. Тем, кто придёт в команду сейчас, будет тяжело быстро адаптироваться. Я нервничал из-за ситуации с Гектором, но теперь он провёл матч против «Аякса», а одна игра лучше, чем ноль. Если в команде появятся ещё новички, я буду опираться на игроков, которые больше всех тренировались.

До субботы мы можем усилиться одним или двумя игроками. Но нам нужно ещё пять футболистов. У нас есть три варианта аренды. Возможно, кого-то купим или пригласим свободных агентов, — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

Первый матч в Чемпионшипе «Халл Сити» проведёт 5 августа с «Астон Виллой».

Халл Сити
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Почему Неймар надоел. 5 важных причин

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18