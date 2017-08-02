Слуцкий: «Халл Сити» нуждается ещё в пяти новых футболистах
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, что до первого матча нового сезона в Чемпионшипе команду могут пополнить 1−2 новых футболиста.
Всего же «тиграм» нужно пять новых игроков.
«У нас есть костяк команды, и это очень важно. Я думаю, у нас отличный основной состав, мы вместе провели пять матчей. Тем, кто придёт в команду сейчас, будет тяжело быстро адаптироваться. Я нервничал
До субботы мы можем усилиться одним или двумя игроками. Но нам нужно ещё пять футболистов. У нас есть три варианта аренды. Возможно,
Первый матч в Чемпионшипе «Халл Сити» проведёт 5 августа с «Астон Виллой».