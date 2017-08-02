Отступные за Гризманна составляют € 200 млн, через год сумма уменьшится вдвое

Как сообщает Marca, это было сделано ввиду трансферного запрета, который наложен на мадридский клуб до января 2018 года.

При этом отмечается, что летом 2018 года отступные за Гризманна снова составят € 100 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант приобретения Гризманна в случае ухода Неймара в «ПСЖ».

В минувшем сезоне Примеры Антуан провёл 36 матчей, отметившись 16 голами и 8 результативными передачами.