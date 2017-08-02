Хамес пройдёт медицинское обследование из-за мышечных проблем

Врачи диагностировали у колумбийца мышечные проблемы. Об этом рассказал главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти. Отметим, что, помимо Хамеса, травмы получили Тьяго Алькантара и Давид Алаба.

«Тьяго и Алаба получили чувствительные удары, но повреждения не серьёзные. Что касается Хамеса, у него мышечные проблемы. Завтра он пройдёт полное обследование», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Баварии».

2 августа мюнхенцы сыграют против «Наполи» в матче за третье место.