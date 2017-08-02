«Бока Хуниорс» увеличит отступные за Павона, которым интересовался «Зенит»

Как сообщает TyC Sports, аргентинский клуб собирается увеличить отступные за 21-летнего футболиста до € 30 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что к хавбеку проявляет интерес «Зенит». По последней информации, «Зенит» предлагал за Павона € 18 млн, а самому игроку был предложен контракт на четыре года, однако аргентинский клуб настаивал на том, чтобы выручить за переход своего форварда всю сумму сразу, в то время как «Зенит» предложил выплатить сумму в три этапа.

Контракт молодого нападающего с «Бока Хуниорс» заканчивается летом 2020 года.