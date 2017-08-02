Экс-нападающий «Локомотива» Кайседо стал игроком «Лацио»

Футболист, права на которого принадлежали «Эспаньолу», перешёл в «Лацио», о чём сообщает пресс-служба римского клуба.

На какой срок рассчитан контракт, а также финансовые детали не разглашаются. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит € 3 млн.

По итогам последнего сезона Кайседо принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, став автором двух голов и одной результативной передачи.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Benvenuto <a href="https://twitter.com/FelipaoCaicedo">@FelipaoCaicedo</a> ⚪️?<a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeCaicedo?src=hash">#WelcomeCaicedo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SSL?src=hash">#SSL</a><a href="https://t.co/bJvVklAliQ">https://t.co/bJvVklAliQ</a> <a href="https://t.co/2XvbMV1krz">pic.twitter.com/2XvbMV1krz</a></p>— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) <a href="https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/892657255497289728">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>