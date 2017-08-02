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2 августа 2017, 11:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-нападающий «Локомотива» Кайседо стал игроком «Лацио»

Нападающий Фелипе Кайседо, известный в России по выступлению за «Локомотив», продолжит карьеру в Италии.

Футболист, права на которого принадлежали «Эспаньолу», перешёл в «Лацио», о чём сообщает пресс-служба римского клуба.

На какой срок рассчитан контракт, а также финансовые детали не разглашаются. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит € 3 млн.

По итогам последнего сезона Кайседо принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, став автором двух голов и одной результативной передачи.

Лацио
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