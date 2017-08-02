Экс-нападающий «Локомотива» Кайседо стал игроком «Лацио»
Нападающий Фелипе Кайседо, известный в России по выступлению за «Локомотив», продолжит карьеру в Италии.
Футболист, права на которого принадлежали «Эспаньолу», перешёл в «Лацио», о чём сообщает
На какой срок рассчитан контракт, а также финансовые детали не разглашаются. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит € 3 млн.
По итогам последнего сезона Кайседо принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, став автором двух голов и одной результативной передачи.
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