Неймар пропустил тренировку «Барселоны» с разрешения тренера
Нападающий «Барселоны» Неймар пропустил тренировку своей команды.
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Видимо, что-то случилось...
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Сделал это футболист с разрешения главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом говорится на официальной странице «Барселоны» в «Твиттере».
При этом испанские СМИ сообщают, что Неймар вновь рассказал одноклубникам, что покинет каталонский клуб. Ранее бразилец, который находится в шаге от перехода в «ПСЖ», уже сообщил некоторым одноклубникам, что станет игроком французского клуба.
В случае перехода в «ПСЖ» Неймар подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет командой. По условиям соглашения, бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).
Ранее стало известно, что руководство профессиональной футбольной лиги Испании решило заблокировать возможность активации пункта в контракте бразильца, позволяющего ему перейти в другой клуб за € 222 млн.
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