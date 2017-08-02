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2 августа 2017, 11:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар пропустил тренировку «Барселоны» с разрешения тренера

Нападающий «Барселоны» Неймар пропустил тренировку своей команды.

Нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span> пропустил тренировку своей команды. Увеличить
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Сделал это футболист с разрешения главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом говорится на официальной странице «Барселоны» в «Твиттере».

При этом испанские СМИ сообщают, что Неймар вновь рассказал одноклубникам, что покинет каталонский клуб. Ранее бразилец, который находится в шаге от перехода в «ПСЖ», уже сообщил некоторым одноклубникам, что станет игроком французского клуба.

В случае перехода в «ПСЖ» Неймар подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет командой. По условиям соглашения, бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).

Ранее стало известно, что руководство профессиональной футбольной лиги Испании решило заблокировать возможность активации пункта в контракте бразильца, позволяющего ему перейти в другой клуб за € 222 млн.

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Футболист «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам, что переходит в ПСЖ

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