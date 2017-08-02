Неймар пропустил тренировку «Барселоны» с разрешения тренера

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Сделал это футболист с разрешения главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом говорится на официальной странице «Барселоны» в «Твиттере».

При этом испанские СМИ сообщают, что Неймар вновь рассказал одноклубникам, что покинет каталонский клуб. Ранее бразилец, который находится в шаге от перехода в «ПСЖ», уже сообщил некоторым одноклубникам, что станет игроком французского клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Neymar Jr no s'entrena amb permís del tècnic <a href="https://twitter.com/hashtag/FCBlive?src=hash">#FCBlive</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona_cat/status/892657937390460928">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В случае перехода в «ПСЖ» Неймар подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет командой. По условиям соглашения, бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).

Ранее стало известно, что руководство профессиональной футбольной лиги Испании решило заблокировать возможность активации пункта в контракте бразильца, позволяющего ему перейти в другой клуб за € 222 млн.