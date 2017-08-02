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2 августа 2017, 11:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам, что переходит в ПСЖ

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Бразильский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Неймар сообщил своим товарищам по команде, что точно продолжит карьеру во французском «Пари Сен-Жермен», утверждает sport.es.

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Неймар, который вернулся из Китая, где участвовал в рекламных мероприятиях, прибыл на тренировочную базу «Барселоны» в среду утром.

Издание отмечает, что форвард в разговоре со своими партнерами заявил, что покидает «Барсу», а его следующим клубом станет «ПСЖ», после чего покинул базу. Многие футболисты «сине-гранатовых» пытались убедить Неймара остаться в клубе, но безуспешно.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за трансфер Неймара около 220 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит 50 миллионов. Также бразилец может стать послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро, 222 из которых пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.

Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года из бразильского «Сантоса». В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов в 45 матчах.

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