СМИ: Футболист Ихеаначо перешел из «Ман Сити» в «Лестер», заключив 5-летний контракт

По данным издания, сумма трансфера игрока составила 25 миллионов фунтов.

Ихеаначо возглавил список самых дорогих футболистов из Нигерии, обойдя Одиона Игало, перебравшегося в январе 2017 года в китайский клуб «Чанчунь Ятай» за 20 миллионов фунтов.

Ранее одним из препятствий для оформления трансфера стало разбирательство по поводу имиджевых прав 20-летнего игрока с его бывшими агентами.

Ихеаначо дебютировал в составе «Манчестер Сити» в 2015 году. С тех пор нигериец провел за «горожан» 64 матча во всех турнирах и забил 21 мяч.