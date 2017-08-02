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2 августа 2017, 10:39 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Футболист Ихеаначо перешел из «Ман Сити» в «Лестер», заключив 5-летний контракт

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Нигерийский нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо стал футболистом «Лестер Сити», подписав пятилетний контракт с «лисами», сообщает ESPN.

По данным издания, сумма трансфера игрока составила 25 миллионов фунтов.

Ихеаначо возглавил список самых дорогих футболистов из Нигерии, обойдя Одиона Игало, перебравшегося в январе 2017 года в китайский клуб «Чанчунь Ятай» за 20 миллионов фунтов.

Ранее одним из препятствий для оформления трансфера стало разбирательство по поводу имиджевых прав 20-летнего игрока с его бывшими агентами.

Ихеаначо дебютировал в составе «Манчестер Сити» в 2015 году. С тех пор нигериец провел за «горожан» 64 матча во всех турнирах и забил 21 мяч.

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