СМИ: Футболист Ихеаначо перешел из «Ман Сити» в «Лестер», заключив 5-летний контракт
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Нигерийский нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо стал футболистом «Лестер Сити», подписав пятилетний контракт с «лисами», сообщает ESPN.
По данным издания, сумма трансфера игрока составила 25 миллионов фунтов.
Ихеаначо возглавил список самых дорогих футболистов из Нигерии, обойдя Одиона Игало, перебравшегося в январе 2017 года в китайский клуб «Чанчунь Ятай» за 20 миллионов фунтов.
Ранее одним из препятствий для оформления трансфера стало разбирательство по поводу имиджевых прав 20-летнего игрока с его бывшими агентами.
Ихеаначо дебютировал в составе «Манчестер Сити» в 2015 году. С тех пор нигериец провел за «горожан» 64 матча во всех турнирах и забил 21 мяч.
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