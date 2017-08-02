СМИ: Футболист «Ниццы» Далберт близок к переходу в «Интер» за €20 млн

По данным издания, левый защитник может пройти медицинское обследование перед подписанием контракта в четверг или пятницу. Трансфер 23-летнего защитника в случае завершения сделки станет самым дорогим в истории «Ниццы».

Далберт, который ранее выступал за португальские клубы «Витория Гимарайнш» и «Академику де Визеу», в прошлом сезоне сыграл за «Ниццу» 38 матчей во всех турнирах.