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2 августа 2017, 9:00 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Футболист «Ниццы» Далберт близок к переходу в «Интер» за €20 млн

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Французская «Ницца» и «Интер» в ближайшее время согласуют переход бразильского защитника Далберта в итальянский футбольный клуб, сумма трансфера составит примерно 20 миллионов евро, утверждает Nice-Matin.

По данным издания, левый защитник может пройти медицинское обследование перед подписанием контракта в четверг или пятницу. Трансфер 23-летнего защитника в случае завершения сделки станет самым дорогим в истории «Ниццы».

Далберт, который ранее выступал за португальские клубы «Витория Гимарайнш» и «Академику де Визеу», в прошлом сезоне сыграл за «Ниццу» 38 матчей во всех турнирах.

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