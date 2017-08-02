СМИ: Футболист «Ниццы» Далберт близок к переходу в «Интер» за €20 млн
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Французская «Ницца» и «Интер» в ближайшее время согласуют переход бразильского защитника Далберта в итальянский футбольный клуб, сумма трансфера составит примерно 20 миллионов евро, утверждает Nice-Matin.
По данным издания, левый защитник может пройти медицинское обследование перед подписанием контракта в четверг или пятницу. Трансфер 23-летнего защитника в случае завершения сделки станет самым дорогим в истории «Ниццы».
Далберт, который ранее выступал за португальские клубы «Витория Гимарайнш» и «Академику де Визеу», в прошлом сезоне сыграл за «Ниццу» 38 матчей во всех турнирах.
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