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2 августа 2017, 8:55 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» ведет переговоры о переходе футболиста ПСЖ Ди Марии

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Испанский футбольный клуб «Барселона» начал переговоры о переходе полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии, который может стать частью сделки по трансферу нападающего Неймара в стан парижан, утверждает El Mundo Deportivo.

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По данным издания, «Барселона» выбрала кандидатуры нескольких игроков «ПСЖ», которые собирается предложить в ходе переговоров с «ПСЖ», в их число вошел Ди Мария. Издание отмечает, что каталонцы ценят высокий уровень технической оснащенности и большой опыт игрока, который сам хотел бы выступать за «Барселону» вместе с Лионелем Месси.

Отмечается, что «сине-гранатовые» уже вступили в контакт с 29-летним аргентинским хавбеком, который защищает цвета «ПСЖ» с 2015 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за трансфер Неймара около 220 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит 50 миллионов. Также сообщалось, что бразилец может стать послом чемпионата мира-2022 в Катаре, за что получит 300 миллионов евро, 222 из которых пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.

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