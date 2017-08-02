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2 августа 2017, 3:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футбольная лига Испании может помешать переходу Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ»

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Футбольная лига Испании (LFP) может помешать трансферу бразильца Неймара из «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает Sport.es.

Футбольная лига Испании (LFP) может помешать трансферу бразильца <span class=error>Неймара</span> из Барселоны во французский Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> сообщает Sport.es. Увеличить
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Утверждается, что LFP решило заблокировать опцию в контракте Неймара, по которой другие клубы могут купить его у «Барселоны» за 220 миллионов евро. По словам главы LFP Хавьера Тебаса, он не совсем понимает, каким образом ПСЖ может выкупить Неймара у «Барсы» за такую сумму, не нарушив правила финансового fair play.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что бразилец может стать послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро, 222 из которых пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.

Во вторник издание L’Equipe сообщило, что боссы «Барселоны» обвиняют «ПСЖ» в попытке разрушить современные порядки в европейском футболе и нечестным способом обойти принцип финансового fair play, и будут до последнего препятствовать трансферу.

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