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1 августа 2017, 23:53 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ливерпуль» разгромил «Баварию» и вышел в финал предсезонного турнира в Мюнхене

МОСКВА, 1 авг — Р-Спорт. Футболисты английского «Ливерпуля» нанесли поражение немецкой «Баварии» и вышли в финал ежегодного предсезонного турнира, который проходит в Мюнхене.

Футболисты английского Ливерпуля нанесли поражение немецкой Баварии и вышли в финал ежегодного предсезонного турнира который проходит в Мюнхене. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:0. Голами отметились Садьо Мане (7-я минута), Мохамед Салах (34) и Дэниел Старридж (84).

В финале «Ливерпуль» встретится с мадридским «Атлетико», который ранее во вторник со счетом 2:1 обыграл итальянский «Наполи».

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