«Ливерпуль» разгромил «Баварию» и вышел в финал предсезонного турнира в Мюнхене
МОСКВА, 1 авг —
Р-Спорт. Футболисты английского «Ливерпуля» нанесли поражение немецкой «Баварии» и вышли в финал ежегодного предсезонного турнира, который проходит в Мюнхене.
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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:0. Голами отметились Садьо Мане (7-я минута), Мохамед Салах (34) и Дэниел Старридж (84).
В финале «Ливерпуль» встретится с мадридским «Атлетико», который ранее во вторник со счетом 2:1 обыграл итальянский «Наполи».
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