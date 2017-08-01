«Ливерпуль» разгромил «Баварию» и вышел в финал предсезонного турнира в Мюнхене

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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:0. Голами отметились Садьо Мане (7-я минута), Мохамед Салах (34) и Дэниел Старридж (84).

В финале «Ливерпуль» встретится с мадридским «Атлетико», который ранее во вторник со счетом 2:1 обыграл итальянский «Наполи».