«Атлетико» одержал волевую победу над «Наполи» в полуфинале «Ауди Кап»

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В первой половине игры форвард «Наполи» Аркадиуш Милик не реализовал пенальти. На 56-й минуте Хосе Кальехон вывел «партенопейцев» вперёд, однако на 72-й минуте Фернандо Торрес сравнял счёт, а спустя менее 10 минут Лусиано Вьетто принёс мадридской команде победу.

«Атлетико» вышел в финал «Ауди Кап», где завтра, 2 августа, встретится с победителем пары «Бавария» — «Ливерпуль». Игра между этими командами состоится сегодня, начало — в 21:30 мск. Проигравшая сторона завтра сыграет с «Наполи» в матче за третье место на турнире.