Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30556122/
1 августа 2017, 18:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий рассказал, будет ли качаться на тренерской скамейке в матчах «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий оценил состояние команды перед стартом сезона, а также рассказал, будет ли качаться на скамейке в матчах Чемпионшипа. Российский специалист, работая в ЦСКА, часто нервно покачивался на тренерской скамье.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> оценил состояние команды перед стартом сезона а также рассказал будет ли качаться на скамейке в матчах <span class=error>Чемпионшипа</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Нет пока ощущения старта сезона, потому что в команде должно появиться ещё в районе пяти игроков. Постоянно ощущение такое, что мы очень активно движемся вперёд, но всё время опаздываем на один-два шага. Поэтому, несмотря на то что подготовка по существу завершена, у нас многие процессы ещё дорабатываются. Мы работаем над многими компонентами, используя каждый день в свой плюс.

К сожалению, не могу сказать, когда появятся оставшиеся люди, это не так просто. Было бы неправильно сказать, что есть точное ощущение того, как мы будем выступать в новом сезоне. Мы сильно продвинулись вперёд, но нет ощущения того, что что-то уже достигнуто. Сколько бы ты ни готовился, это новая команда, новые люди, и то, как они проявят себя в официальных матчах, — это всегда загадка. Ждём сезона с тревогой, волнением, надеждой.

Буду ли я качаться на скамейке во время матчей? Скорее всего, я буду стоять в технической зоне и руководить процессом стоя. Здесь это позволительно, и многие тренеры ведут себя в похожей манере, — сказал Слуцкий в интервью журналисту Тимуру Журавелю.

В первом туре Чемпионшипа «Халл» сыграет с «Астон Виллой». Игра пройдёт 5 августа.

Халл Сити
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Почему Неймар надоел. 5 важных причин

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18