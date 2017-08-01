Слуцкий рассказал, будет ли качаться на тренерской скамейке в матчах «Халла»

«Нет пока ощущения старта сезона, потому что в команде должно появиться ещё в районе пяти игроков. Постоянно ощущение такое, что мы очень активно движемся вперёд, но всё время опаздываем на один-два шага. Поэтому, несмотря на то что подготовка по существу завершена, у нас многие процессы ещё дорабатываются. Мы работаем над многими компонентами, используя каждый день в свой плюс.

К сожалению, не могу сказать, когда появятся оставшиеся люди, это не так просто. Было бы неправильно сказать, что есть точное ощущение того, как мы будем выступать в новом сезоне. Мы сильно продвинулись вперёд, но нет ощущения того, что что-то уже достигнуто. Сколько бы ты ни готовился, это новая команда, новые люди, и то, как они проявят себя в официальных матчах, — это всегда загадка. Ждём сезона с тревогой, волнением, надеждой.

Буду ли я качаться на скамейке во время матчей? Скорее всего, я буду стоять в технической зоне и руководить процессом стоя. Здесь это позволительно, и многие тренеры ведут себя в похожей манере, — сказал Слуцкий в интервью журналисту Тимуру Журавелю.

В первом туре Чемпионшипа «Халл» сыграет с «Астон Виллой». Игра пройдёт 5 августа.