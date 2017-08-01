Слуцкий рассказал, будет ли качаться на тренерской скамейке в матчах «Халла»
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий оценил состояние команды перед стартом сезона, а также рассказал, будет ли качаться на скамейке в матчах Чемпионшипа. Российский специалист, работая в ЦСКА, часто нервно покачивался на тренерской скамье.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Нет пока ощущения старта сезона, потому что в команде должно появиться ещё в районе пяти игроков. Постоянно ощущение такое, что мы очень активно движемся вперёд, но всё время опаздываем на
К сожалению, не могу сказать, когда появятся оставшиеся люди, это не так просто. Было бы неправильно сказать, что есть точное ощущение того, как мы будем выступать в новом сезоне. Мы сильно продвинулись вперёд, но нет ощущения того, что
Буду ли я качаться на скамейке во время матчей? Скорее всего, я буду стоять в технической зоне и руководить процессом стоя. Здесь это позволительно, и многие тренеры ведут себя в похожей манере, — сказал Слуцкий в интервью журналисту Тимуру Журавелю.
В первом туре Чемпионшипа «Халл» сыграет с «Астон Виллой». Игра пройдёт 5 августа.