«Манчестер Сити» отдал полузащитника Дугласа Луиса в аренду «Жироне»

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Об этом сообщил официальный сайт испанской команды.

19-летний полузащитник летом нынешнего года подписал контракт с английской командой сроком на пять лет. Ранее бразилец выступал на родине за «Васко да Гаму».

Дуглас Луис является игроком молодёжной сборной Бразилии. В 2017 году он принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре.

По итогам прошедшего сезона «Жирона» завоевала право выступать в высшем футбольном эшелоне чемпионата Испании.