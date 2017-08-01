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1 августа 2017, 18:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» отдал полузащитника Дугласа Луиса в аренду «Жироне»

«Манчестер Сити» отдал полузащитника Дугласа Луиса в аренду «Жироне» на следующий сезон.

Манчестер Сити отдал полузащитника <span class=error>Дугласа</span> <span class=error>Луиса</span> в аренду <span class=error>Жироне</span> на следующий сезон. Увеличить
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Об этом сообщил официальный сайт испанской команды.

19-летний полузащитник летом нынешнего года подписал контракт с английской командой сроком на пять лет. Ранее бразилец выступал на родине за «Васко да Гаму».

Дуглас Луис является игроком молодёжной сборной Бразилии. В 2017 году он принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре.

По итогам прошедшего сезона «Жирона» завоевала право выступать в высшем футбольном эшелоне чемпионата Испании.

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