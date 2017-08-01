Санчес вернулся к тренировкам с «Арсеналом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, игрок еще совсем недавно болел и не присутствовал в расположении команды.

«Арсенал» в эти выходные ожидал возвращение футболиста из отпуска, который был больше, чем у других игроков из-за участия в Кубке конфдераций-2017. Ранее СМИ писали, что Санчес может покинуть лондонский клуб и перебраться в «Баварию» или «Манчестер Сити».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Look who's back in training ?<a href="https://twitter.com/hashtag/ElNinoMaravilla?src=hash">#ElNinoMaravilla</a> ?? <a href="https://t.co/JZH79l2Di6">pic.twitter.com/JZH79l2Di6</a></p>— Arsenal FC (@Arsenal) <a href="https://twitter.com/Arsenal/status/892376229365645312">1 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>