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1 августа 2017, 17:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Санчес вернулся к тренировкам с «Арсеналом»

«Арсенал» в своем официальном Твиттере сообщил, что форварда Алексис Санчес приступил к тренировкам с командой.

Арсенал сообщил что форварда <span class=error>Алексис</span> <span class=error>Санчес</span> приступил к тренировкам с командой. Увеличить
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Напомним, игрок еще совсем недавно болел и не присутствовал в расположении команды.

«Арсенал» в эти выходные ожидал возвращение футболиста из отпуска, который был больше, чем у других игроков из-за участия в Кубке конфдераций-2017. Ранее СМИ писали, что Санчес может покинуть лондонский клуб и перебраться в «Баварию» или «Манчестер Сити».

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