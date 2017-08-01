Санчес вернулся к тренировкам с «Арсеналом»
«Арсенал» в своем официальном Твиттере сообщил, что форварда Алексис Санчес приступил к тренировкам с командой.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, игрок еще совсем недавно болел и не присутствовал в расположении команды.
«Арсенал» в эти выходные ожидал возвращение футболиста из отпуска, который был больше, чем у других игроков
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