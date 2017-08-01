Диегу Коста не будет тренироваться с «Челси»
Нападающий «Челси» Диегу Коста не вернется к предсезонной подготовке с командой.
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Как сообщает Marca, форвард сборной Испании не будет работать с командой, поскольку продолжает искать варианты смены клуба. По данным источника, игрок и главный тренер команды Антонио Конте не хотят встречаться на тренировках после заявления итальянца о том, что форвард должен искать себе новый клуб.
Основным претендентом на Косту является его бывший клуб «Атлетико», однако мадридцам ФИФА запретила подписывать новичков этим летом. Рассматривается вариант с арендой Косты до января в «Бешикташ» или «Милан», после чего его подпишет «Атлетико».
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