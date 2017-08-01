Клуб турецкой суперлиги начал переговоры о трансфере форварда «Астаны» Патрика Твумаси

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Издание не уточняет, с кем конкретно «Бурсаспор» ведет переговоры — с «Астаной» или с Твумаси. Сам футболист в кратком комментарии выразил готовность к переходу.

«Если клубы договорятся, то я готов перейти», — сказал Твумаси, который на прошлой неделе продлил контракт с «Астаной» до декабря 2019 года.

В прошедшем сезоне «Бурсаспор» занял 15-е место из 18 команд и сохранил место в турецкой суперлиге. В начале июня команду возглавил французский тренер Поль Ле Гуэн, который трижды побеждал в родном чемпионате с «Лионом», а позднее работал в ПСЖ, «Ренне», шотландском «Рейнджерсе», а также в сборных Камеруна и Омана.

Лучшего результата «Бурсаспор» добился в 2010 году, когда сенсационно стал чемпионом Турции и выступил в групповом раунде Лиги чемпионов. Домашние матчи клуб из Бурсы проводит на 43-тысячной «Тиммах Арене», которая была открыта в 2015 году и по форме напоминает крокодила. Самым известным игроком из нынешнего состава «Бурсаспора» является чешский нападающий Томаш Нецид, выступавший ранее в московском ЦСКА.

Стоит отметить, что «Бурсаспор» интересовался Твумаси еще зимой 2015 года — после удачной игры форварда в групповом раунде Лиги чемпионов. Прошедшей зимой ганец также был близок к переходу в чемпионат Турции.

23-летний Твумаси выступает за «Астану» с 2013 года. Первую половину следующего сезона ганец провел в российском «Амкаре», но уже летом вернулся в столичный клуб. За «Астану» во всех турнирах он провел 146 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 24 голевые передачи. В текущей Лиги чемпионов на счету Твумаси три мяча и вместе с пятью игроками он идет в лидерах списка бомбардиров.

До «Астаны» Твумаси, помимо «Амкара», выступал за латвийский «Спартак» из Юрмалы и ганскую академию «Ред Булла». Он играл в молодежной сборной Ганы, а в 2016 году получил первый вызов в национальную сборную, но пока не дебютировал в ее составе.

К Твумаси неоднократно проявляли интерес зарубежные клубы. Самым именитым из них был «Вольфсбург» из немецкой бундеслиги.

Добавим, что трансферное окно в суперлиге Турции, как и в других европейских чемпионатах, закрывается 31 августа.