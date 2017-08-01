Криштиану Роналду вышел из отпуска

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Изначально футболист должен был приступить к тренировкам 5 августа, но португалец известил клуб о желании немедленно начать подготовку к сезону.

Отмечается, что 32-летний игрок в ближайшие дни будет в одиночку тренироваться на базе «Реала», поскольку команда в данный момент находится в США, где на 3 августа завершит свое турне.