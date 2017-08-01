Криштиану Роналду вышел из отпуска
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду принял решение раньше времени выйти из отпуска, информирует Marca.
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Видимо, что-то случилось...
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Изначально футболист должен был приступить к тренировкам 5 августа, но португалец известил клуб о желании немедленно начать подготовку к сезону.
Отмечается, что 32-летний игрок в ближайшие дни будет в одиночку тренироваться на базе «Реала», поскольку команда в данный момент находится в США, где на 3 августа завершит свое турне.
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