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1 августа 2017, 16:47 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду вышел из отпуска

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду принял решение раньше времени выйти из отпуска, информирует Marca.

Нападающий Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> принял решение раньше времени выйти из отпуска. Увеличить
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Изначально футболист должен был приступить к тренировкам 5 августа, но португалец известил клуб о желании немедленно начать подготовку к сезону.

Отмечается, что 32-летний игрок в ближайшие дни будет в одиночку тренироваться на базе «Реала», поскольку команда в данный момент находится в США, где на 3 августа завершит свое турне.

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