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1 августа 2017, 15:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» объявила о возвращении Хесуса Наваса

«Севилья» официально объявила о возвращении в команду Хесуса Наваса, ранее выступавшего за «Манчестер Сити».

Севилья официально объявила о возвращении в команду Хесуса Наваса ранее выступавшего за Манчестер Сити. Увеличить
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Испанский клуб опубликовал в социальной сети «Твиттер» соответствующий видеоролик. Ранее в СМИ сообщалось, что 31-летний игрок будет зарабатывать в севильской команде около € 2 млн в год.

Навас уже защищал цвета «Севильи» с 2003 по 2013 год. За этот промежуток времени он сыграл за испанскую команду 376 матчей, в которых стал автором 31 гола и 83 результативных передач. После этого Навас перешёл в «Манчестер Сити».

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