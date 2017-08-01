«Севилья» объявила о возвращении Хесуса Наваса
«Севилья» официально объявила о возвращении в команду Хесуса Наваса, ранее выступавшего за «Манчестер Сити».
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Испанский клуб опубликовал в социальной сети «Твиттер» соответствующий видеоролик. Ранее в СМИ сообщалось, что 31-летний игрок будет зарабатывать в севильской команде около € 2 млн в год.
Навас уже защищал цвета «Севильи» с 2003 по 2013 год. За этот промежуток времени он сыграл за испанскую команду 376 матчей, в которых стал автором 31 гола и 83 результативных передач. После этого Навас перешёл в «Манчестер Сити».
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