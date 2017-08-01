Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30553043/
1 августа 2017, 15:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Почти две тысячи человек пришли на открытую тренировку «Халла» Слуцкого

Открытая тренировка для болельщиков «Халл Сити» была организована сегодня, 1 августа.

Открытая тренировка для болельщиков <span class=error>Халл</span> Сити была организована сегодня 1 августа. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает официальный Твиттер клуба, на стадион «Кей Си» пришли 1800 человек.

Болельщики приглашались для того, чтобы посмотреть на работу нового главного тренера команды Леонида Слуцкого, новых футболистов «Халла». Кроме того, любой желающий сможет получить автографы.

Напомним, в первом туре чемпион-лиги «Халл» сыграет на выезде с «Астон Виллой». Матч состоится 5 августа.

Халл Сити
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 июля

"Ушел из "Спартака", когда стало страшно за жизнь". Откровенное интервью

Главный трансферный инсайд недели

"Кайрат" Аршавина "устал вкладывать в псевдо-футболистов"