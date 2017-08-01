Почти две тысячи человек пришли на открытую тренировку «Халла» Слуцкого

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Как сообщает официальный Твиттер клуба, на стадион «Кей Си» пришли 1800 человек.

Болельщики приглашались для того, чтобы посмотреть на работу нового главного тренера команды Леонида Слуцкого, новых футболистов «Халла». Кроме того, любой желающий сможет получить автографы.

Напомним, в первом туре чемпион-лиги «Халл» сыграет на выезде с «Астон Виллой». Матч состоится 5 августа.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | Leonid Slutsky and his players are out on the KCOM Stadium pitch <a href="https://twitter.com/hashtag/TigersOpenDay?src=hash">#TigersOpenDay</a> <a href="https://t.co/xMRZepu3X7">pic.twitter.com/xMRZepu3X7</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/892320578560024576">1 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>