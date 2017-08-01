Почти две тысячи человек пришли на открытую тренировку «Халла» Слуцкого
Открытая тренировка для болельщиков «Халл Сити» была организована сегодня, 1 августа.
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Как сообщает официальный Твиттер клуба, на стадион «Кей Си» пришли 1800 человек.
Болельщики приглашались для того, чтобы посмотреть на работу нового главного тренера команды Леонида Слуцкого, новых футболистов «Халла». Кроме того, любой желающий сможет получить автографы.
Напомним, в первом туре