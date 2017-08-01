Костас Манолас: Я точно останусь в «Роме»
Защитник «Ромы» Костас Манолас намерен остаться в римском клубе в следующем сезоне.
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Летом защитник был близок к переходу в «Зенит», но трансфер не состоялся. Интерес к игроку обороны проявляет «Челси».
— Ничего не знаю насчет моего контракта, но скажу определенно, что останусь в Риме, — цитирует Corriere dello Sport Маноласа.
Напомним, Манолас выступает за «Рому» с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2018/19.
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