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1 августа 2017, 15:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Костас Манолас: Я точно останусь в «Роме»

Защитник «Ромы» Костас Манолас намерен остаться в римском клубе в следующем сезоне.

Защитник <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Костас</span> <span class=error>Манолас</span> намерен остаться в римском клубе в следующем сезоне. Увеличить
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Летом защитник был близок к переходу в «Зенит», но трансфер не состоялся. Интерес к игроку обороны проявляет «Челси».

— Ничего не знаю насчет моего контракта, но скажу определенно, что останусь в Риме, — цитирует Corriere dello Sport Маноласа.

Напомним, Манолас выступает за «Рому» с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2018/19.

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