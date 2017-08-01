Жизнь после Неймара. Кто заменит бразильскую суперзвезду в «Барселоне»?
«СЭ» представляет трех самых обсуждаемых претендентов на замену будущему игроку «ПСЖ».
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Видимо, что-то случилось...
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Со дня на день (а то и с часу на час) карета, наконец, превратится в тыкву — другими словами, трансфер Неймара станет самым дорогим в истории футбола, а 11-й номер в
1. Филиппе КОУТИНЬЮ
ОТ ПЕРЕМЕНЫ БРАЗИЛЬЦЕВ СУММА (НЕ) МЕНЯЕТСЯ?
Наиболее очевидным вариантом выглядит бразильский левый вингер «Ливерпуля». Ровесник Неймара, Коутинью куда скромнее (как кажется) за пределами поля, а в самой игре в равной степени эффектен и эффективен. Вписаться в латиноамериканский трезубец должен без проблем — было МСН, станет МКС или МСК.
С другой стороны, очевидность этого трансфера несколько размывается, стоит только вспомнить, что покупка Коутинью изначально преподносилась как одно из условий, при выполнении которых Неймар останется в «Барселоне». Если он все же уйдет в ПСЖ, спрашивается, зачем Коутинью уезжать из Англии? Но «Барселона» — сам по себе повод довольно веский, да и климат в столице Каталонии не в пример ливерпульскому. Говорят, сам футболист уже согласовал с «Барсой» условия контракта. Так что очень скоро футбольный мир может начать следить за тем, будет ли изменяться сумма от перемены бразильцев в атаке
ЗА: Техника, скорость, бразильская преемственность и стабильность на протяжении последних лет — особенно ярким у Коутинью вышел минувший сезон.
ПРОТИВ: Юрген Клопп, не желающий никуда отпускать одну из главных своих звезд, и уход Неймара как возможное препятствие для самого игрока.
2. Кильян МБАППЕ
«ДВОЙНИК АНРИ» ПО СЛЕДАМ СВОЕГО ОРИГИНАЛА?
О молодом французе в Европе говорили всю зиму и весну — яркий второй круг в лиге 1 и, особенно,
Чемпион Франции сразу заявил: хотите купить Мбаппе — готовьтесь выложить не меньше 180 миллионов евро. У «Барселоны» будут эти деньги после ухода Неймара, а возможность тут же провернуть немногим уступающую по громкости сделку, уведя талантливого футболиста
ЗА: Игровые качества француза позволяют предположить, что, в случае его перехода, атакующая мощь каталонцев, потерявших Неймара, не ослабнет. С маркетинговой точки зрения это и вовсе идеальный трансфер — имя Мбаппе сейчас настолько на слуху, что за высокой ценой скрывается и высокая потенциальная прибыль.
ПРОТИВ: Фотографии с Криштиану Роналду и постеры «Реала» в детской комнате маленького Мбаппе — возможно, сам игрок не захочет переходить никуда, кроме действующего чемпиона Испании.
3. Антуан ГРИЗМАНН
ПРЕДАТЕЛЬ ИЛИ НЕТ?
Вопрос этот совсем не праздный, а саму возможность такого поворота событий не стоит категорически отрицать. Имя Гризманна появилось в списке возможных сменщиков Неймара совсем недавно — француз, последние несколько лет являющийся главным мотором быстрой и классной машины Диего Симеоне, всерьез собирался уходить из «Атлетико» этим летом, но сделал благородный жест, продлив свой контракт с клубом в свете трансферных санкций «матрасников». Пойдет ли он на предательство? Да и чем таким сможет его заманить «Барселона», учитывая, что чемпионом Испании Гризманн уже стал, а в финалах Лиги чемпионов за последние годы играл чаще, чем сами каталонцы? Правда, поднять над головой победный кубок ему так и не довелось — возможно, это и есть единственный шанс
Отступные за Антуана сейчас составляют 100 миллионов евро — сущий пустяк по нынешним меркам. Он на год старше Неймара, но в сравнении с карнавальным бразильцем его игра куда более холодная и рассудительная — и оттого более эффективная. Гризманн дьявольски хорош в нападении, только играть слева ему будет совсем непривычно — французу ближе центр атаки или позиция под нападающим. Вот и проверка тренерского гения Эрнесто Вальверде. И еще — если это действительно произойдет, «Барселона» убьет двух зайцев: получит отличного игрока в линию атаки и вновь превратит чемпионат Испании в «турнир двух команд», отцепив «Атлетико» от всех притязаний на трон — найти быструю и равноценную замену Гризманну «матрасникам» не получится.
ЗА: Самый яркий европеец в чемпионате Испании последних лет с убийственным голевым чутьем.
ПРОТИВ: Порядочность, ответственность, чувство долга в трудную для команды минуту — даже
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