Жизнь после Неймара. Кто заменит бразильскую суперзвезду в «Барселоне»?

Со дня на день (а то и с часу на час) карета, наконец, превратится в тыкву — другими словами, трансфер Неймара станет самым дорогим в истории футбола, а 11-й номер в сине-гранатовой раздевалке окажется вакантным. Разговоры об этом велись весь июль — немногим менее обсуждались возможные кандидаты на замену бразильскому нападающему. «СЭ» предлагает вашему вниманию трех потенциальных новичков на освобождающуюся позицию в нападении каталонцев.

1. Филиппе КОУТИНЬЮ

ОТ ПЕРЕМЕНЫ БРАЗИЛЬЦЕВ СУММА (НЕ) МЕНЯЕТСЯ?

Наиболее очевидным вариантом выглядит бразильский левый вингер «Ливерпуля». Ровесник Неймара, Коутинью куда скромнее (как кажется) за пределами поля, а в самой игре в равной степени эффектен и эффективен. Вписаться в латиноамериканский трезубец должен без проблем — было МСН, станет МКС или МСК.

С другой стороны, очевидность этого трансфера несколько размывается, стоит только вспомнить, что покупка Коутинью изначально преподносилась как одно из условий, при выполнении которых Неймар останется в «Барселоне». Если он все же уйдет в ПСЖ, спрашивается, зачем Коутинью уезжать из Англии? Но «Барселона» — сам по себе повод довольно веский, да и климат в столице Каталонии не в пример ливерпульскому. Говорят, сам футболист уже согласовал с «Барсой» условия контракта. Так что очень скоро футбольный мир может начать следить за тем, будет ли изменяться сумма от перемены бразильцев в атаке сине-гранатовых.

ЗА: Техника, скорость, бразильская преемственность и стабильность на протяжении последних лет — особенно ярким у Коутинью вышел минувший сезон.



ПРОТИВ: Юрген Клопп, не желающий никуда отпускать одну из главных своих звезд, и уход Неймара как возможное препятствие для самого игрока.

2. Кильян МБАППЕ

«ДВОЙНИК АНРИ» ПО СЛЕДАМ СВОЕГО ОРИГИНАЛА?

О молодом французе в Европе говорили всю зиму и весну — яркий второй круг в лиге 1 и, особенно, плей-офф Лиги чемпионов привели к тому, что Мбаппе стали сравнивать с Тьерри Анри, предсказывая ему едва ли не более блестящее будущее, а ценник за игрока подскочил на невероятную высоту. «Монако» предсказывали тотальную распродажу в летнее трансферное окно, но монегаски сразу заявили, что планируют удержать главных звезд, чтобы не сбавлять оборотов в следующем сезоне. Но бизнес есть бизнес — Бернарду Силва и Менди уже сменили Лазурный берег на Манчестер, а Бакайоко — на Лондон; на очереди 18-летний Кильян.

Чемпион Франции сразу заявил: хотите купить Мбаппе — готовьтесь выложить не меньше 180 миллионов евро. У «Барселоны» будут эти деньги после ухода Неймара, а возможность тут же провернуть немногим уступающую по громкости сделку, уведя талантливого футболиста из-под носа у главного соперника — именно «Реал» сейчас называется главным претендентом на Мбаппе, — выглядит для каталонцев очень заманчивой. Кильян привык играть в центре нападения, но может сместиться и на фланг; Вальверде, знатоку по работе с молодежью, не составит труда встроить его в атакующую тройку (продолжая тему аббревиатур, выйдет что-то вроде СММ или ММС). К тому же, настоящий Анри оставил по себе очень добрые воспоминания в «Барселоне» — почему бы его «двойнику» не продолжить начатое оригиналом?

ЗА: Игровые качества француза позволяют предположить, что, в случае его перехода, атакующая мощь каталонцев, потерявших Неймара, не ослабнет. С маркетинговой точки зрения это и вовсе идеальный трансфер — имя Мбаппе сейчас настолько на слуху, что за высокой ценой скрывается и высокая потенциальная прибыль.



ПРОТИВ: Фотографии с Криштиану Роналду и постеры «Реала» в детской комнате маленького Мбаппе — возможно, сам игрок не захочет переходить никуда, кроме действующего чемпиона Испании.

3. Антуан ГРИЗМАНН

ПРЕДАТЕЛЬ ИЛИ НЕТ?

Вопрос этот совсем не праздный, а саму возможность такого поворота событий не стоит категорически отрицать. Имя Гризманна появилось в списке возможных сменщиков Неймара совсем недавно — француз, последние несколько лет являющийся главным мотором быстрой и классной машины Диего Симеоне, всерьез собирался уходить из «Атлетико» этим летом, но сделал благородный жест, продлив свой контракт с клубом в свете трансферных санкций «матрасников». Пойдет ли он на предательство? Да и чем таким сможет его заманить «Барселона», учитывая, что чемпионом Испании Гризманн уже стал, а в финалах Лиги чемпионов за последние годы играл чаще, чем сами каталонцы? Правда, поднять над головой победный кубок ему так и не довелось — возможно, это и есть единственный шанс сине-гранатовых.

Отступные за Антуана сейчас составляют 100 миллионов евро — сущий пустяк по нынешним меркам. Он на год старше Неймара, но в сравнении с карнавальным бразильцем его игра куда более холодная и рассудительная — и оттого более эффективная. Гризманн дьявольски хорош в нападении, только играть слева ему будет совсем непривычно — французу ближе центр атаки или позиция под нападающим. Вот и проверка тренерского гения Эрнесто Вальверде. И еще — если это действительно произойдет, «Барселона» убьет двух зайцев: получит отличного игрока в линию атаки и вновь превратит чемпионат Испании в «турнир двух команд», отцепив «Атлетико» от всех притязаний на трон — найти быструю и равноценную замену Гризманну «матрасникам» не получится.