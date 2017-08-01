Футболист «Суонси» Льоренте пропустит старт чемпионата Англии из-за перелома руки

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Льоренте получил перелом во время отпуска, упав с велосипеда. Из-за травмы 32-летний испанец пропустил начальный этап подготовки к сезону. Ожидается, что нападающий должен приступить к тренировкам через 10 дней, однако главный тренер команды Пол Клемент отметил, что Льоренте лучше пропустить два первых матча в новом сезоне, чтобы не усугубить ситуацию с травмой.

В первом туре чемпионата Англии сезона-2017/18 «Суонси» сыграет 12 августа на выезде с «Саутгемптоном», а во втором туре «лебеди» примут на своем поле 19 августа «Манчестер Юнайтед».

«Фернандо восстанавливается индивидуально и еще не присоединился к тренировкам с командой. Если восстановление будет идти быстрыми темпами, то мы ожидаем его возвращение через 10 дней. Я думаю, что он вряд ли сможет сыграть в первых двух играх. Самое важное сейчас, чтобы лечение травмы руки шло верным путем. Мы не хотим, чтобы Фернандо вновь ее повредил, а потом нуждался в операции, потому что 6-недельная травма может стать 6-месячной», — сказал Клемент.

В минувшем сезоне Льоренте, который является чемпионом мира (2010) и Европы (2012) в составе сборной Испании, провел за «Суонси» 35 матчей, в которых забил 15 мячей.