Футболист «Суонси» Льоренте пропустит старт чемпионата Англии из-за перелома руки
Испанский футболист «Суонси Сити» Фернандо Льоренте пропустит старт нового сезона английской
премьер-лиги из-за перелома левой руки, сообщается на официальном сайте валлийского клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Льоренте получил перелом во время отпуска, упав с велосипеда.
В первом туре чемпионата Англии сезона-2017/18 «Суонси» сыграет 12 августа на выезде с «Саутгемптоном», а во втором туре «лебеди» примут на своем поле 19 августа «Манчестер Юнайтед».
«Фернандо восстанавливается индивидуально и еще не присоединился к тренировкам с командой. Если восстановление будет идти быстрыми темпами, то мы ожидаем его возвращение через 10 дней. Я думаю, что он вряд ли сможет сыграть в первых двух играх. Самое важное сейчас, чтобы лечение травмы руки шло верным путем. Мы не хотим, чтобы Фернандо вновь ее повредил, а потом нуждался в операции, потому что 6-недельная травма может стать 6-месячной», — сказал Клемент.
В минувшем сезоне Льоренте, который является чемпионом мира (2010) и Европы (2012) в составе сборной Испании, провел за «Суонси» 35 матчей, в которых забил 15 мячей.
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